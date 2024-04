Porté par un grand Alexander Isak, Newcastle écrase Tottenham

Buts : Isak (30e et 51e), Gordon (32e) et Schär (88e) pour les Magpies

Heureusement que Tottenham a de l’avance au classement.

Les Spurs en avaient pris 6 ici l’an dernier, cette année les Magpies se sont arrêtés à 4. Balayé sur la pelouse de Saint James’ Park, Tottenham n’a pas vu le jour cet après-midi face à Newcastle (4-0). Dominateurs tout au long de la rencontre, les joueurs d’Eddie Howe ont fait la différence en 95 secondes à la demi-heure de jeu. Sur deux ballons coup sur coup récupérés à l’arrache et à la hargne, Alexander Isak puis Anthony Gordon ont tour à tour mis Micky van de Ven sur les fesses d’un crochet extérieur, avant de fusiller Guglielmo Vicario de près. Deux en moins de deux minutes qui ont suffit à tuer le match.

Alexander Isak is the first player to score 20+ goals across all competitions in a top-flight season for Newcastle since Alan Shearer in 2003/04. 🇸🇪 pic.twitter.com/sJVMJrukIy

— Squawka (@Squawka) April 13, 2024