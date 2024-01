Newcastle dicte sa loi à Sunderland

Sunderland 0-3 Newcastle

Buts : Ballard (35e CSC) et Isak (46e, 90e SP) pour les Magpies

Un petit tour chez le voisin honni et ça repart.

Sur une mauvaise pente en championnat (cinq défaites sur les six derniers matchs), Newcastle a profité de son court déplacement à Sunderland, ce samedi à l’occasion des 32es de finale de la FA Cup, pour retrouver des couleurs (0-3). Ce 157e derby du Tyne and Wear – le premier depuis près de huit ans – n’a clairement pas été le plus indécis, tant l’écart de niveau entre les deux formations a rapidement paru évident. Largement dominateurs, les Magpies ont concrétisé leur bonne entame de match peu après la demi-heure de jeu, grâce au malheureux Dan Ballard. Le défenseur central des Black Cats a détourné en direction de son propre but un centre au cordeau de Joelinton et Anthony Patterson n’a pu que constater les dégâts (0-1, 35e).

Les hommes d’Eddie Howe avaient vraisemblablement fait le plus dur avant de rejoindre les vestiaires. Ils se sont confortablement installés dans leur fauteuil dès le début du second acte. Devant sa surface, Pierre Ekwah s’est fait subtiliser le ballon par Miguel Almirón, dont l’offrande a ensuite été parfaitement convertie par Alexander Isak (0-2, 46e). Les Black Cats ont alors commencé à sortir leurs griffes, et il fallait bien cela pour espérer réveiller le public du Stadium of Light. Mais à l’exception d’une frappe d’Alex Pritchard, bien sortie par Martin Dúbravka (74e), les locaux n’ont guère inquiété leurs visiteurs. Qui ont enfoncé le clou en toute fin de partie, lorsqu’Isak a converti un penalty obtenu par Anthony Gordon (0-3, 90e).

Et si la Cup devenait l’objectif prioritaire des Toons en 2024 ?

Sunderland (4-2-3-1) : Patterson – Hume, O’Nien, Ballard, Alese – Ekwah, Neil – Pritchard, Bellingham, Clarke – Rusyn (Ba, 85e). Entraîneur : Michael Beale.

Newcastle (4-3-3) : Dúbravka – Trippier, Schär (Lascelles, 90e+2), Botman, Burn (Dummett, 90e+2) – Longstaff, Guimarães, Joelinton (Miley, 47e) – Almirón (Livramento, 90e+3), Isak, Gordon (Ritchie, 90e+3). Entraîneur : Eddie Howe.

Kyril Louis-Dreyfus pris en grippe par les supporters de Sunderland