La police anglaise redoute le derby Sunderland-Newcastle

Ce samedi, Sunderland accueillera Newcastle pour les 32es de finale de la FA Cup. Les deux villes, séparées par moins de 17 kilomètres au nord de l’Angleterre, entretiennent une grande rivalité footballistique autour du Tyne-Wear derby, du nom du comté. Ce sera la première et sûrement la seule fois que ces deux formations s’affronteront cette saison alors les autorités craignent des débordements. Dans une déclaration postée sur son compte Twitter/X, la police locale a annoncé que les supporters ne pourraient pas prendre les transports en commun habituels.

There is much excitement for the FA Cup game between Sunderland & Newcastle at the Stadium of Light on Saturday.⚽

Football fans in the North East are known for being amongst the most passionate in the country & this fixture is much-anticipated by supporters of both clubs. (1/7) pic.twitter.com/mP4DKs8GUL

— Northumbria Police (@northumbriapol) January 3, 2024