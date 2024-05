Newcastle, dindon de la farce après la victoire de Manchester United en FA Cup

Le bonheur des uns fait le malheur des autres.

Seulement huitième de Premier League, Manchester United n’avait pas d’autre choix que de gagner la FA Cup ce samedi pour disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. C’est chose faite, contre le voisin Manchester City qui plus est (1-2), et les Red Devils joueront donc la Ligue Europa. Un résultat qui n’arrange ni Chelsea ni Newcastle. Sixièmes du championnat, les Blues, qui espéraient disputer la C3, se retrouveront en barrage de la Ligue Europa Conférence. Toujours mieux que les Magpies, qui détenaient ce ticket pour les barrages de C4, et qui se retrouvent sans rien. Alignée en Ligue des champions en 2023-2024, l’équipe d’Eddie Howe ne jouera aucune compétition continentale en 2024-2025.

Les 21 buts d’Alexander Isak n’auront donc servi à rien. Quel gâchis.