Des énormes fuites à Old Trafford lors de la réception d'Arsenal

À Manchester, il ne pleut que sur les rouges.

Opposé à Arsenal lors de la 37e journée de championnat (0-1) et déjà bien éclaboussé par la gifle reçue par Crystal Palace lundi dernier (4-0), Manchester United a pris l’eau sur et en dehors du terrain. lequi n’a pas résisté à l’enceinte d’Old Trafford. Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs présents à Old Trafford ont filmé des torrents d’eau de pluie traversant la toiture et s’abattant sur les tribunes. Sans compter les quelques gouttes qui ont réussi à terminer leurs courses sur la nuque de certains joueurs au moment de regagner les vestiaires.

‘Old Trafford is falling down’ sing the Arsenal fans as the roof leaks…. Shocking. 😬☔️ pic.twitter.com/vtzAGcr7fm — Mail Sport (@MailSport) May 12, 2024

Vieux de 114 ans, le stade des Red Devils n’est pas tout jeune, et un projet de déménagement avait d’ailleurs été proposé par Sir Jim Ratcliffe lors de son arrivée à la direction du club mancunien. Le club a essayé d’expliquer ce désagrément par les conditions météorologiques exceptionnelles : plus de 4 mm de pluie sont tombés durant la rencontre, soit plus que pendant tout le mois de mai 2023.

Et il faut bien se mouiller avant d’affirmer qu’après la pluie viendra le beau temps.