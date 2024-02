Sir Jim Ratcliffe évoque un départ d’Old Trafford

Effectivement, il n’a plus la tête à Nice.

Depuis quelques années déjà, l’état de conservation d’Old Trafford est une véritable épée de Damoclès pour les Mancuniens, et les récents propos de Sir Jim Ratcliffe ne devraient pas les rassurer. Alors qu’il devrait bientôt plus se consacrer à son club du nord de l’Angleterre qu’à celui du sud de la France, le nouveau co-propriétaire des Red Devils a évoqué, dans des propos accordés à la BBC, sa « préférence » pour la construction d’une nouvelle enceinte. Avec une volonté plus large de servir la nation, « c’est le moment de construire un stade national dans le nord de l’Angleterre » , Ratcliffe voit aussi dans un nouveau stade, l’opportunité pour la région de bénéficier financièrement de ce projet. Evoquant un « biais significatif en termes d’investissements dans le sud », il conteste l’idée que les grands événements footballistiques devraient avoir lieu à Londres et Wembley.

Présent depuis 1910 dans le « Théâtre des rêves », Manchester pourrait très bien rester dans la zone de Trafford Park où est actuellement situé le stade. L’idée d’un stade de 80 à 90 000 places serait dans les petits papiers, contre 74310 aujourd’hui, alors que le patron d’INEOS s’est engagé via le rachat des parts du club a injecté 300 millions d’euros dans le stade. S’il s’inquiète toutefois de l’état de délabrement du sud de Manchester, où se trouve Trafford Park, Ratcliffe insiste sur la nécessité de décentraliser le football hors de Londres, pour offrir au nord les mêmes chances d’accès au sport roi en Angleterre : « Pourquoi n’y aurait-il pas un stade dans le nord de l’Angleterre pour que l’Angleterre puisse y jouer ? Pourquoi tous les habitants du nord doivent-ils se rendre dans le sud pour les demi-finales de la Coupe d’Angleterre ? »

Originaire du Grand Manchester, Ratcliffe est un peu le Robin des bois local finalement.

Ineos pourrait s’éloigner du contrôle de l’OGC Nice pour éviter un conflit d'intérêts