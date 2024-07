Un international du PSG déjà sur le départ ?

Une petite saison et puis s’en va ?

Selon les informations de L’Équipe, Manuel Ugarte se serait d’ores et déjà mis d’accord avec les dirigeants de Manchester United, un an seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2028. Un mois après avoir essuyé un refus du PSG pour une offre dont le montant n’a pas été révélé, les Red Devils ne lâchent donc pas l’affaire et songeraient désormais à un prêt avec option d’achat du milieu uruguayen, comme dévoilé par le quotidien français. Les deux parties doivent encore s’entendre quant au montant de la transaction.

Après avoir versé 60 millions d’euros au Sporting la saison dernière, les dirigeants parisiens en demanderaient 10 de plus pour rentrer dans leurs frais. Après des débuts en trombe, Manuel Ugarte a petit à petit moins été en vue, notamment en Ligue des champions où il est resté sur le banc quatre fois sur les six matchs de la phase finale (pour seulement 23 minutes joués en deux matchs).

Pendant ce temps-là, João Neves attend (im)patiemment.

