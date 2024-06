Quels sont les clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux ?

L’effet Joselu.

Fin de saison oblige, on sort les calculatrices et on fait le point sur les différents classements « alternatifs » du football, et là encore, le Real Madrid est sacré champion. Selon la dernière étude du CIES (Centre international d’étude du sport), en combinant les différents réseaux sociaux officiels des plus grands clubs de football (X, Facebook, Instagram et TikTok), le club merengue présente le plus grand nombre de followers, avec pas moins de 410,9 millions de fans. Son grand rival le FC Barcelone monte sur la deuxième marche du podium avec tout de même 360,7 millions d’abonnés, 50 millions de moins, et Manchester United complète le trio de tête avec 216,3 millions de suiveurs.

Le premier club français est bien évidemment le PSG avec une belle quatrième place et 184,1 millions de fans à travers les réseaux, mais ce qui saute aux yeux, c’est la progression de clubs hors Europe. Boostés par les arrivées de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Al-Nassr (Saudi Pro League) et l’Inter Miami (MLS) ont gagné respectivement 22,1 millions et 31,1 millions de fans, mais restent hors du top 10 (respectivement 15e et 23e). La Premier League domine outrageusement ce classement avec 5 clubs dans les 10 premiers, signe de l’omnipotence du championnat anglais.

Le top 10

Real Madrid (410,1M) FC Barcelone (360,7M) Manchester United (216,3M) Paris Saint-Germain (184,1M) Manchester City (158,4M) Juventus (155,8M) Liverpool (144,5M) Chelsea (141,7M) Bayern Munich (137,1M) Arsenal (102,4M)

Toujours pas de trace d’une équipe de la Kings League.

