Le Real Madrid se balade en Coupe du Roi, Camavinga décisif

Une balade de santé pour les Madrilènes.

Pour son deuxième match de l’année, le Real Madrid a déroulé ce lundi à Carthagène, face au Deportiva Minera (0-5), pensionnaire de quatrième division. Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, qui n’ont pas vraiment eu le temps d’entretenir la moindre lueur d’espoir puisqu’après seulement cinq minutes de jeu, Federico Valverde a sanctionné un mauvais dégagement d’une reprise imparable au second poteau (0-1, 5e). Eduardo Camavinga a ensuite corsé l’addition en concrétisant de la tête un bon centre de Fran García (0-2, 13e).

⚽️🇪🇸 Eduardo Camavinga double la mise pour le Real Madrid ! Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/WXgLbIrlz2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2025

Pas rassasiés, les Merengues ont même ajouté un troisième but juste avant la demi-heure de jeu grâce à un petit festival d’Arda Güler dans la surface, son deuxième but de la saison (0-3, 28e). Après la pause, Luka Modrić y est également allé de sa réalisation, après une jolie combinaison avec Brahim Díaz et un ballon évidemment parfaitement placé dans la cage de Minera (0-4, 55e). C’est d’ailleurs le premier but du Croate en Coupe du Roi… de toute sa carrière. Güler a conclu le festival en poussant dans la cage vide une offrande de García (0-5, 88e).

Et Mbappé n’a même pas marqué, attention à la crise !

Kylian Mbappé affirme être « dans un bon moment »