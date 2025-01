Paul Scholes dézingue Sir Jim Ratcliffe

En roux libre.

Le mythique joueur de Manchester United Paul Scholes a violemment critiqué Sir Jim Ratcliffe, président d’INEOS et actionnaire du club, sur sa gestion d’Old Trafford lors de l’émission The Overlap Fan Debate de SkyBet. « Ils sont aux commandes depuis près d’un an maintenant et tout est toujours négatif », a lâché Scholes, avant d’ajouter : « 80 euros pour un billet, c’est ridicule. Comment pouvez-vous demander ça avec ce qu’il y a sur le terrain ? »

« Je ne vois rien de positif »

La colère des supporters monte après des décisions aussi controversées que l’augmentation des prix des billets, la suppression des concessions, ou encore le licenciement de 250 employés. Et ce n’est pas tout, selon le Sun, Ratcliffe a également annulé la fête de Noël du personnel et fait payer aux employés leur propre voyage pour la finale de la FA Cup. Scholes n’a pas caché son incompréhension face à cette stratégie : « Je ne vois rien de positif qu’ils aient fait pour le club. N’auraient-ils pas pu simplement baisser les prix pour donner quelque chose de positif aux fans ? » Dans une des villes les plus populaires du royaume, l’ancien Red Devil déclare que ces choix financiers viennent s’ajouter à une saison déjà médiocre sur le terrain.

Qu’il ne s’étonne pas de ne pas être invité au prochain pot des anciens.

Rúben Amorim frustré après le match nul face à Liverpool