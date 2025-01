Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne

L’Athletic Bilbao tient tête au FC Barcelone

La Supercoupe d’Espagne se dispute cette semaine en Arabie saoudite. La première demi-finale met aux prises le vainqueur de la dernière Copa del Rey, l’Athletic Bilbao, face au 2e de la dernière Liga, le FC Barcelone. Le club basque a réalisé une excellente dernière saison et surfe sur cette dynamique lors de cet exercice. En effet, les hommes de Valverde occupent actuellement la 4e place du classement avec seulement 2 points de retard sur son adversaire du soir, le Barça. Lors des 6 dernières journées de Liga, Bilbao s’est imposé à 5 reprises pour un nul. En plus d’être performant sur la scène nationale, l’Athletic brille en Europe avec la 1re place du classement de Ligue Europa, où il est invaincu. À la veille d’affronter le Barça, il est important de préciser que la formation basque est souvent performante en Coupe, avec notamment des victoires face aux meilleures formations espagnoles, le Barça et le Real Madrid. Le week-end dernier, les hommes de Valverde ont pris difficilement le dessus sur Logroñés lors de la séance de tirs au but.

En face, le Barça a très bien débuté la saison sous la houlette de Hansi Flick, mais connaît depuis quelques semaines des turbulences. En effet, les Catalans ont perdu leur première place aux dépens du duo Atlético – Real Madrid. Lors des 7 dernières journées de championnat, les Blaugrana se sont seulement imposés à une reprise face à Majorque. Avant la coupure hivernale, les Barcelonais se sont inclinés à domicile face à l’Atlético. Le week-end dernier, les Blaugrana ont fait le taf en Coupe d’Espagne contre Barbastro (0-4) avec notamment un doublé de Lewandowski. Si Yamal est toujours forfait, Araujo a effectué son retour dans le groupe. À noter que le club catalan fait face au refus de la Liga d’inscrire Olmo dans l’effectif barcelonais. Dans cette demi-finale de Supercoupe, l’Athletic Bilbao semble pouvoir tenir tête face au FC Barcelone pas au mieux actuellement. Entre deux belles attaques, on pourrait avoir le droit à des buts des deux côtés.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

