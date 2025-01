Marc Casadó : histoire d’un processus

Dans la vie d’un couple, l’idée d’un mariage prend souvent du temps. Si certaines unions passent à l’acte au premier regard sur la chaîne M6, la plupart d’entre elles préfèrent attendre judicieusement l’éclosion d’un amour au long terme dans l’ombre des caméras. Entre le FC Barcelone et Marc Casadó (dont le nom de famille signifie « marié » en espagnol), la bague au doigt, symbolisée par son entrée en équipe première, est arrivée au bout de sept années d’intense collaboration. Le 1er novembre 2022 face au Viktoria Plzeň en Ligue des champions (4-2), Casadó remplace Franck Kessié et passe 23 minutes sur le pré tchèque. Deux ans plus tard, c’est une métamorphose : le milieu de terrain blaugrana s’est affirmé comme l’élément indispensable dans la composition de départ de Hans-Dieter Flick chez l’actuel leader du championnat d’Espagne. Pour le pire, mais surtout le meilleur.

« Quelque chose de Xavi »

Pour bien comprendre le lien entre Marc Casadó et le football, il faut remonter à ses premières touches de balle au sein du club issu de la commune catalane de Sant Antoni de Vilamajor, à quelques mètres de son lieu de naissance. Et d’après Anna Torras, sa mère, celles-ci ne sont pas très agréables à voir. « C’était un désastre, en rigole encore la spectatrice. Ils étaient très petits et ne savaient presque pas jouer. Lors de son premier match officiel, un garçon s’est baissé, a pris le ballon avec les mains dans sa surface et s’est relevé. Penalty… En tant que parents, nous devions leur dire depuis la touche qu’il fallait attaquer de l’autre côté du terrain. » Parti proche de zéro dans le QI football, Casadó va pourtant percer dans le milieu en partie grâce à sa matière grise. Particulièrement doué en mathématiques (et en EPS), l’adolescent, considéré comme un garçon aux facultés cérébrales au-dessus de la moyenne, fait enrager ses professeurs qui voient en lui un intello qui se repose sur ses lauriers autant que sur son talent.

Je détectais dans son envie, sa faim d’apprendre et son caractère qu’il allait pouvoir s’améliorer pas à pas. Oscar López, formateur à la Masia.

En 2016, son arrivée chez les U14 du Barça en provenance de la Damm, club formateur de renom en Catalogne, sonne comme une évidence. Le directeur du centre de formation azulgrana, Jaume Roura, voit même « quelque chose de Xavi » dans ce profil de petite taille, mais admirablement astucieux dans la conservation du ballon. Pourtant, les avis divergent au sein du club sur la réelle identité footballistique du gamin. « Il y avait des limites dans la connaissance de son jeu, mais dans ses prédispositions, il avait cette capacité à intégrer l’information rapidement pour l’appliquer dans la foulée, analyse Oscar López, son entraîneur principal entre 2019 et 2022 au sein de la prestigieuse Masia. Je détectais dans son envie, sa faim d’apprendre et son caractère qu’il allait pouvoir s’améliorer pas à pas. »

Marc Casadó et Oscar López

Aux côtés de l’ex-défenseur droit du Barça et de la Lazio dans les années 2000, le petit Marc se retrouve confronté à devoir repousser des limites qu’il s’était lui-même inconsciemment fixées. « Je me suis rapidement rendu compte que Casadó ne perdait pas un ballon. Mais en y regardant de plus près, j’ai compris que ses passes étaient souvent latérales et faciles à réaliser. Je lui ai alors demandé s’il voulait devenir un joueur professionnel, ce à quoi il a évidemment répondu oui. Je lui ai dit : “OK, alors ton jeu ne peut pas être aussi plat et lisible. Tu dois apprendre à générer le déplacement de ton équipe de 40 ou 50 mètres vers l’avant.” » Avec l’apport de la verticalité chez les U17, Casado comprend que la position de milieu défensif nécessite une conduite spécifique par rapport aux autres milieux de terrain pour que le jeu devienne plus attractif. Ce nouvel état d’esprit va l’emmener jusque dans les mains de Rafael Márquez avec l’équipe réserve, puis du fameux Xavi chez les A. « Ensemble, nous avons travaillé sur les courses sans ballon, comment se placer plus haut sur le terrain, comment anticiper les mouvements adverses pour récupérer le ballon ou encore analyser les besoins d’accélération ou de temporisation de l’équipe en fonction du match, énumère López. C’était une sorte de méthodologie individuelle. Au bout de quatre ou cinq mois, les progrès étaient clairs. À partir de ce moment-là, je lui montrais ses vidéos précédentes pour qu’il puisse se corriger lui-même. »

La barrière Busquets, le feu vert Bernal

Avec ces exercices à faire depuis la maison, l’étudiant en football s’est transformé en ravagé de la tactique. « C’était l’un des fruits de notre collaboration, se souvient López. Je souhaitais analyser avec lui les différentes options de jeu d’un point de vue aérien, car je sentais qu’il était capable de s’identifier dans ce processus. Dès que je l’ai vu autant s’intéresser au jeu et poser des questions spécifiques, nous avons commencé ce travail d’apprentissage. » En coulisses, les appels du pied de Xavi se succèdent, mais en 50 convocations, le bizut ne joue finalement que quatre rencontres sous la direction du Pelopo. Frilosité de remplacer Sergio Busquets par un inconnu du grand public de 20 piges ou simple attente de maturation ? Quoi qu’il en soit, Casadó sait que son temps n’est plus perdu. « Il m’a marqué par sa capacité à anticiper, continue López. Dans le vestiaire, il s’approchait pour m’interroger personnellement : “Et s’il se passe telle action pour tel coéquipier, quelles sont nos solutions ?” Il cherche constamment à engranger un maximum d’informations pour le bien de l’équipe. »

Si je devais le comparer à un joueur, je l’assimilerais à Gennaro Gattuso : physique et agressif pour récupérer les ballons, mais aussi réfléchi et fondamental pour mieux les conserver. Oscar López

En fin de saison 2022-2023, la promesse est devenue capitaine de la réserve et dépanne même en tant que… latéral droit. Un poste auquel le milieu défensif de formation s’est déjà accoutumé. « Dans les catégories de jeunes, il est important de former à une certaine polyvalence, souligne López. Cela permet d’avoir une vision plus ample, de se mettre dans la position du coéquipier pour mieux se rendre compte de ses besoins. Tu te rends compte de la raison pour laquelle, en tant que milieu, tu dois faire tel effort. Si j’ai parfois décidé de placer Casadó en défense centrale, en défenseur droit ou en milieu relayeur, c’était parce que je le sentais capable d’assumer ce poste, mais aussi dans cette optique. » Lors de la préparation estivale suivante, Casadó tape dans l’œil de Flick, mais le petit gabarit (1,72 m) voit une autre étoile montante de la Masia rafler la mise au poste de pivot : Marc Bernal. Qu’à cela ne tienne : pour la première journée de Liga à Mestalla contre Valence (2-1), Flick opte pour un 4-2-3-1 avec Bernal en sentinelle et Casadó en bouclier. « Dans ce système, Casadó est comme un poisson dans l’eau, métaphorise López. Si je devais le comparer à un joueur, je l’assimilerais à Gennaro Gattuso : physique et agressif pour récupérer les ballons, mais aussi réfléchi et fondamental pour mieux les conserver. »

Sans la terrible rupture des ligaments croisés subie par Bernal face au Rayo Vallecano (2-1), Casadó aurait-il trouvé sa place dans le onze de départ aux côtés de l’indéboulonnable Pedri ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que désormais, les chiffres parlent en sa faveur. En Ligue des champions, Casadó est, avec Jules Koundé, le seul joueur de l’effectif barcelonais à avoir disputé toutes les minutes depuis le début de la saison (540). Il est ainsi le quatrième plus gros marathonien de la compétition avec 71,1 kilomètres parcourus derrière Hans Vanaken (71,2), Joshua Kimmich (75,1) et Callum McGregor (76,1). Enfin, ses passes restent toujours sa marque de fabrique avec le meilleur ratio de réussite de son équipe (91,5%) devant un Pedri pourtant loin d’être maladroit en la matière. Kimmich, un exemple à suivre pour le couteau suisse de 21 ans ? En tout cas, ses partenaires ne se gênent pas pour lui donner ce surnom dans l’intimité du vestiaire. « Casadó possède encore une bonne marge de progression, juge López. Dans sa maîtrise globale du milieu de terrain, l’expérience doit faire son œuvre. Savoir ce que souhaite l’entraîneur est une chose, mais savoir ce dont l’équipe a besoin est encore plus important. À un niveau plus individuel, il doit s’appuyer sur ses forces, les travailler et évacuer ses faiblesses. C’est la marche à suivre pour devenir un footballeur d’élite. À vrai dire, je ne sais pas où se situe le moment où il touchera son plafond. » Tant qu’il ne touche pas le ballon avec les mains…

Barça : Raphinha met une balle à son club au sujet de l’affaire Olmo-Víctor