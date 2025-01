On connaît déjà le futur président du Real Madrid

La même démocratie qu’à la FIFA.

Le Real Madrid va lancer ce mardi un processus électoral visant à élire le nouveau président, qui succédera à Florentino Pérez avant la fin du mois de janvier. Et, pas de suspense, le septuagénaire concourra bien à sa propre succession. Mieux : à 77 ans, celui qui en place depuis 2009 – déjà président entre 2000 et 2006 – est le seul candidat.

Aucune concurrence

La presse espagnole, Relevo affirme que personne n’a osé se frotter à Don Florentino. Sans concurrent, la réélection pourrait être aussi express qu’en 2021, où le boss avait bouclé l’affaire en 13 jours chrono. À peine le temps d’ouvrir les candidatures, de les refermer et de confirmer qu’il était tout seul dans la course. Le média espagnol Marca rappelle d’ailleurs que le président n’est plus obligé de démissionner pendant la période de mercato pour cause d’élections, une action qui était réalisée pour ne pas mettre en difficulté le club durant le mercato.

Il reste donc toujours des menhirs dans ce monde.

