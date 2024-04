Pronostic Fiorentina Viktoria Plzen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

La Fiorentina élimine le Viktoria Plzen

La Fiorentina, considérée comme l’un des favoris pour remporter le trophée de la Ligue Europa Conférence, espère cette saison se racheter de sa défaite en finale contre West Ham l’année précédente. Malgré une nette domination lors du match aller contre le Viktoria Plzen (69% de possession), les Italiens n’ont pas réussi à prendre l’avantage (0-0). En Serie A, la Fiorentina éprouve des difficultés actuelles, occupant la 10e place après 31 journées, avec un match en retard. Le club italien a connu une série de trois matchs nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, étant notamment accroché à domicile par le Genoa le week-end dernier (1-1). La Viola semble concentrée sur les coupes en cette fin de saison, ayant remporté son demi-finales aller de la Coupe d’Italie (1-0).

De leur côté, les joueurs de Plzen, qui ont réussi seulement à accrocher les Italiens lors de la rencontre aller à domicile (0-0), devront montrer un autre visage s’ils veulent obtenir un billet pour les demi-finales de la compétition. Les Tchèques pourraient bien espérer aller jusqu’aux tirs au but, où ils sont coutumiers du fait, puisque lors du tour précédent, ils ont éliminé le Servette (Suisse) lors de la séance de penalties. En championnat, Plzen doit désormais dire adieu aux deux premières places. À la 3e place avec 58 points, les visiteurs ont retrouvé le goût du succès lors de leur dernière rencontre face à leur concurrent, le Slavia Prague (1-0), après avoir concédé une défaite et un match nul. En habitué, la Fiorentina devrait s’imposer à domicile et se qualifier, en préservant une nouvelle fois ses cages inviolées.

