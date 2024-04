Pronostic Viktoria Plzen Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

L’esprit coupe de la Fiorentina face à Plzen

Le Viktoria Plzen est l’un des invités surprises de ces quarts de finale de la Conference League. Toutefois, le club tchèque mérite largement sa place puisqu’il a remporté son groupe en réalisant un parcours parfait avec 6 victoires en autant de matchs. Ensuite, en huitième de finale, le Viktoria s’est appuyé sur sa défense pour prendre le dessus sur le Servette de Genève. Après le nul en Suisse, Plzen s’est imposé lors de la séance des tirs aux buts au retour. Depuis l’entame de cette compétition, les Tchèques n’ont encaissé qu’un seul but. Sur la scène nationale en revanche, le Viktoria reste sur deux résultats décevants avec un revers contre Liberec et un nul à Karvina. A la suite de ces prestations, Plzen se retrouve toujours en 3e position mais avec 13 et 12 points de retard sur les deux clubs de Prague, le Slavia et le Sparta. Les joueurs à suivre dans cette formation sont lesTchèques Sulc, Vydra ou Chory et le Nigérian Durosinmi.

De son côté, la Fiorentina connaît bien les exigences de la Conference League pour avoir été finaliste de l’épreuve l’an passé. La Viola s’était inclinée contre le West Ham de David Moyes. En atteignant ces quarts de finale, le club toscan prouve qu’il est une équipe de Coupe. En effet, l’an passé en plus de la Conference League, la Viola avait disputé la finale de la Coppa Italia face à l’Inter. Cette saison, les Florentins viennent de remporter leur demi-finale aller de Coupe d’Italie face à l’Atalanta Bergame (1-0 à domicile) et sont donc en ballotage favorable. Pour atteindre ce cap des quarts de finale de C4, la Fio’ a dominé son groupe devant Ferencvaros et Genk. Ensuite, les hommes d’Italiano ont disposé du Maccabi Haifa en 8e de finale (5-4 en cumulé). En Serie A en revanche, la Fiorentina n’est pas au mieux puisqu’elle reste sur 4 journées sans le moindre succès. Battu par la Juve le week-end dernier (1-0), le club toscan est calé dans le ventre mou et se va sans doute désormais se focaliser donc sur les coupes. Plus expérimentée avec les Bellotti, Buonaventura et Gonzalez, la Fiorentina devrait s’imposer dans ce quart de finale aller et prendre une option sur la qualif’.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

