Les clubs engagés en Ligue des champions sont déjà assurés de toucher le jackpot

Un treizième mois comme on n’en fait plus.

Alors que la Ligue des champions 2025-2026 ouvre ses portes ce mardi, il est temps de rappeler ce que chaque convive touchera rien qu’à l’entrée. En effet, l’UEFA va distribuer pas moins de 2,47 milliards d’euros aux 36 clubs engagés cette année en Ligue des champions (sur les 3,3 milliards prévus pour toutes les compétitions européennes). Ainsi, chaque club, quel que soit son prestige ou sa provenance, recevra comme la saison dernière 18,62 millions d’euros pour sa simple participation. De quoi changer la vie des clubs les plus « modestes », payer les frais de déplacement du Kaïrat Almaty, ou encore compenser les pertes des droits télé de l’OM et de l’AS Monaco.

La performance et la valeur comme variables

Pour voir plus grand, il faudra ensuite répondre sur le terrain. Cette saison comme la dernière, chaque victoire rapportera 2,1 millions d’euros, contre 700 000 euros pour un match nul. Le classement final de la phase de ligue influera aussi sur les gains, allant de 9,9 millions pour le premier à 275 000 pour le 36e. Les qualifications directes en barrage ou en huitièmes rapporteront respectivement 1 et 2 millions, alors qu’une finale vaut 18,5 millions d’euros, boostée de 6,5 millions en cas de victoire.

Enfin, l’UEFA versera une « prime de valeur », calculée selon les droits TV générés par chaque pays et le coefficient historique des clubs. Elle variera de 935 000 à 33,6 millions d’euros pour la partie européenne, et de 346 000 à 12,5 millions pour la partie non européenne. Le vainqueur final devra additionner toutes ces sommes, une opération qu’a faite le PSG l’an dernier pour repartir avec un gros chèque de 138 millions d’euros.

De quoi se payer une très belle semaine de vacances à Lacanau.

