On ne l’attendait pas, mais ce joueur est bien dans le groupe de l’OM

On ne l'attendait pas, mais ce joueur est bien dans le groupe de l'OM

Il ne pouvait pas manquer ce moment.

Après le Real Madrid, l’Olympique de Marseille a dévoilé ce mardi matin son groupe pour le déplacement à Madrid en vue de sa première rencontre de Ligue des champions. Si Nayed Aguerd et Hamed Junior Traoré sont bel et bien forfaits, les Phocéens pourraient tout de même compter sur Amine Gouiri. Sorti sur blessure, après avoir été touché à l’épaule lors de la victoire contre Lorient (4-0) vendredi dernier, l’international algérien est finalement du voyage en Espagne.

Roberto De Zerbi a ses armes

Tous deux laissés sur le banc face à Lorient, après un retour tardif de la sélection argentine, le portier Geronimo Rulli et le capitaine Leonardo Balerdi devraient regagner leurs places. Avec les présences de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood ou encore Geoffrey Kondogbia, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment complet. Nécessaire pour espérer créer l’exploit face au Real Madrid.

Il n’y a plus qu’à.

En direct : Real Madrid-Marseille (0-0)
