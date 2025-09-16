On ne l’attendait pas, mais ce joueur est bien dans le groupe de l’OM

Il ne pouvait pas manquer ce moment.

Après le Real Madrid, l’Olympique de Marseille a dévoilé ce mardi matin son groupe pour le déplacement à Madrid en vue de sa première rencontre de Ligue des champions. Si Nayed Aguerd et Hamed Junior Traoré sont bel et bien forfaits, les Phocéens pourraient tout de même compter sur Amine Gouiri. Sorti sur blessure, après avoir été touché à l’épaule lors de la victoire contre Lorient (4-0) vendredi dernier, l’international algérien est finalement du voyage en Espagne.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour affronter le Real Madrid ce soir 👊 #RMAOM pic.twitter.com/y1fy7qKEM7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2025

Roberto De Zerbi a ses armes

Tous deux laissés sur le banc face à Lorient, après un retour tardif de la sélection argentine, le portier Geronimo Rulli et le capitaine Leonardo Balerdi devraient regagner leurs places. Avec les présences de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood ou encore Geoffrey Kondogbia, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment complet. Nécessaire pour espérer créer l’exploit face au Real Madrid.

Il n’y a plus qu’à.

Souley Diawara raconte son attentat sur Cristiano Ronaldo en 2009