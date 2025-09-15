Deux retours précieux pour le Real Madrid avant de défier l'OM

L’odeur de la Ligue des champions fait toujours des miracles.

Ce lundi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour sa première rencontre de Ligue des champions ce mardi, face à l’Olympique de Marseille. Si, les Phocéens joueront cette rencontre sans leurs nouvelle recrue Nayef Aguerd, blessé, les Merengues comptent sur un groupe quasiment au complet avec deux retours de taille : ceux de Jude Bellingham et de Eduardo Camavinga. Annoncés sur le retour, les deux milieux enregistrent leurs premières convocations sous Xabi Alonso. De leur côté, Endrick, Rüdiger et Ferland Mendy sont les seuls absents du groupe.

Des minutes dès ce mardi ?

Camavinga apparaît dans le groupe madrilène pour la première fois depuis le 19 avril dernier. Pour Bellingham, il s’agit de sa première convocation depuis l’élimination en Coupe du monde des clubs en juillet dernier face au PSG. Blessé à la cheville cet été après une blessure à l’adducteur en avril, « Cama » a participé à l’intégralité des séances d’entraînement depuis la semaine dernière, contrairement à son coéquipier anglais, qui travaille encore à part pendant les séances, pour se remettre de son opération à l’épaule.

Mieux vaut le préserver pour le vrai match qui compte cette semaine : l’Espanyol samedi prochain.

