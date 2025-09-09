Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sur le retour

Les bonnes nouvelles s’enchaînent chez les Merengue.

Jude Bellingham et Eduardo Camavinga ont tous les deux repris l’entraînement avec le Real Madrid, ce lundi. Les deux joueurs de 22 ans, éloignés des terrains depuis la saison dernière, ont enfin pu rejoindre le collectif version Xabi Alonso. Contrairement au Français, le milieu anglais, tout juste opéré à l’épaule, n’a pas pris part à l’entièreté de la séance. Selon Tribuna, le club madrilène espère le réintégrer complètement dans le groupe d’ici la fin du mois de septembre.

Quelles places dans le onze de Xabi Alonso ?

Absent depuis avril dernier en raison d’une blessure à l’adducteur gauche, Camavinga a été à nouveau freiné cet été par un pépin à la cheville. Pour sa cinquième saison à Madrid, l’ancien Rennais devra batailler pour s’imposer dans le 4-2-3-1 de Xabi Alonso, faisant face aux belles prestations d’Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde.

De son côté, Bellingham pourrait avoir un rôle plus offensif, derrière Kylian Mbappé. Une façon pour lui de réitérer sa première saison très réussie, lorsqu’il jouait comme un numéro 10 moderne et durant laquelle il avait été impliqué sur 35 buts en 40 matchs.

