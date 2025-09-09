S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sur le retour

KM
Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sur le retour

Les bonnes nouvelles s’enchaînent chez les Merengue.

Jude Bellingham et Eduardo Camavinga ont tous les deux repris l’entraînement avec le Real Madrid, ce lundi. Les deux joueurs de 22 ans, éloignés des terrains depuis la saison dernière, ont enfin pu rejoindre le collectif version Xabi Alonso. Contrairement au Français, le milieu anglais, tout juste opéré à l’épaule, n’a pas pris part à l’entièreté de la séance. Selon Tribuna, le club madrilène espère le réintégrer complètement dans le groupe d’ici la fin du mois de septembre.

Quelles places dans le onze de Xabi Alonso ?

Absent depuis avril dernier en raison d’une blessure à l’adducteur gauche, Camavinga a été à nouveau freiné cet été par un pépin à la cheville. Pour sa cinquième saison à Madrid, l’ancien Rennais devra batailler pour s’imposer dans le 4-2-3-1 de Xabi Alonso, faisant face aux belles prestations d’Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde.

De son côté, Bellingham pourrait avoir un rôle plus offensif, derrière Kylian Mbappé. Une façon pour lui de réitérer sa première saison très réussie, lorsqu’il jouait comme un numéro 10 moderne et durant laquelle il avait été impliqué sur 35 buts en 40 matchs.

Une machine encore en rodage ? Même pas peur pour l’OM.

Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l'été prochain ?

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine