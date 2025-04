Fin de saison pour Eduardo Camavinga

Coup dur pour Cama.

Sorti sur blessure ce mercredi soir sur la pelouse de Getafe, Eduardo Camavinga manquera la fin de saison. Les examens médicaux ont révélé une déchirure complète du tendon de l’adducteur gauche, a fait savoir le club merengue dans un communiqué. En moyenne, ce type de blessure nécessite au moins trois mois de récupération.

Parte médico de Camavinga. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 24, 2025

Le Real Madrid perd l’un de ses titulaires à un moment clé de la saison. Dans trois jours, les Madrilènes affrontent le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi, l’occasion de décrocher un deuxième trophée cette saison, tout en empêchant le grand rival de réaliser un triplé.

À plus long terme, Camavinga manquera également la Coupe du monde des clubs et le Final Four de la Ligue des nations avec l’équipe de France.

