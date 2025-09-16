- C1
- J1
- Real Madrid-OM (2-1)
Les notes de Real-Marseille
Le Real n’a pas fait un bon match, l’OM n’a pas fait un mauvais match, mais ce sont pourtant les Madrilènes qui s’imposent ce mardi (2-1). Gerónimo Rulli n’aura donc pas suffi.
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
Stressé par l’évènement, il n’a tenu que trois minutes avant de lâcher : ça arrive même aux meilleurs. On parle bien de football, hein !
0 note(s)
Carvajal
La droite dure. Très dure. On parle bien de football, hein !
0 note(s)
Éder Militão
Peut-être qu’à un moment, il va enfin comprendre qu’Aubameyang ne veut pas faire de judo avec lui.
0 note(s)
Aurélien Tchouaméni
Le meilleur Français sur la pelouse. Tout simplement.
0 note(s)
Franco Mastantuono
Il serait parfait dans une téléréalité présentée par Benjamin Castaldi. D’ailleurs, les petits espaces de la surface marseillaise n’ont aucun secret pour lui.
0 note(s)
Arda Güler
On aime quand il caresse le ballon, mais surtout quand il le perd.
0 note(s)
Kylian Mbappé
Il a rentré les deux pénos côté fermé, il a raté le ciseau à l’entrée de surface. C’est pourtant le tarif face aux gardiens argentins.
0 note(s)
Olympique de Marseille
0 note(s)
Leonardo Balerdi
Mbappé et le Bernabéu ? Moins effrayant que Ludovic Blas et l’enfer du Roazhon Park.
0 note(s)
Facundo Medina
Il mettrait sa main à couper qu’il n’y avait pas penalty.
0 note(s)
Benjamin Pavard
On comprend mieux pourquoi il préfère jouer dans l’axe.
0 note(s)
Geoffrey Kondogbia
Bozo le clown en première, Art le clown en deuxième.
0 note(s)
Timothy Weah
Climatiser le Bernabéu ? Juste la routine chez les Weah.
0 note(s)
Pierre-Emerick Aubameyang
Malheureusement, son âge avancé n’excusera pas ce raté face à Thibaut Courtois.
0 note(s)
Par Jérémie Baron