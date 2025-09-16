S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Real Madrid-OM (2-1)

Les notes de Real-Marseille

Par Jérémie Baron

Le Real n’a pas fait un bon match, l’OM n’a pas fait un mauvais match, mais ce sont pourtant les Madrilènes qui s’imposent ce mardi (2-1). Gerónimo Rulli n’aura donc pas suffi.

Real Madrid

Trent Alexander-Arnold

Stressé par l’évènement, il n’a tenu que trois minutes avant de lâcher : ça arrive même aux meilleurs. On parle bien de football, hein !

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Carvajal

La droite dure. Très dure. On parle bien de football, hein !

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Éder Militão

Peut-être qu’à un moment, il va enfin comprendre qu’Aubameyang ne veut pas faire de judo avec lui.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Aurélien Tchouaméni

Le meilleur Français sur la pelouse. Tout simplement.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Franco Mastantuono

Il serait parfait dans une téléréalité présentée par Benjamin Castaldi. D’ailleurs, les petits espaces de la surface marseillaise n’ont aucun secret pour lui.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Arda Güler

On aime quand il caresse le ballon, mais surtout quand il le perd.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kylian Mbappé

Il a rentré les deux pénos côté fermé, il a raté le ciseau à l’entrée de surface. C’est pourtant le tarif face aux gardiens argentins.

Tweet

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Olympique de Marseille

Gerónimo Rulli

Le seul qui peut lui marquer un but dans le jeu, c’est lui-même.

Tweet

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Leonardo Balerdi

Mbappé et le Bernabéu ? Moins effrayant que Ludovic Blas et l’enfer du Roazhon Park.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Facundo Medina

Il mettrait sa main à couper qu’il n’y avait pas penalty.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Benjamin Pavard

On comprend mieux pourquoi il préfère jouer dans l’axe.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Geoffrey Kondogbia

Bozo le clown en première, Art le clown en deuxième.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Timothy Weah

Climatiser le Bernabéu ? Juste la routine chez les Weah.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pierre-Emerick Aubameyang

Malheureusement, son âge avancé n’excusera pas ce raté face à Thibaut Courtois.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

