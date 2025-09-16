L’ouverture du score de Timothy Weah pour l’OM contre le Real Madrid en vidéo

Fou, au moins pendant quelques minutes.

Après avoir miraculeusement tenu pendant 20 minutes, l’OM est venu surprendre le Real Madrid sur sa pelouse, ce mardi soir. Une récupération haute de Mason Greenwood dans les pieds d’Arda Güler, puis un décalage pour Timothy Weah, qui a armé une frappe puissante pour tromper Thibaut Courtois.

🚨 TIMOTHY WEAH ! L'OM MÈNE 1-0 SUR LA PELOUSE DU REAL MADRID !!!! 🤩 Les Marseillais en route vers l'exploit ? C'est en direct sur CANAL+ ⚡️#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/6gpzOOtSBg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

La surprise des chefs marseillais… et un avantage qui aura seulement duré quelques minutes, le Real Madrid ayant répondu très vite avec l’incontournable Kylian Mbappé, qui a transformé un penalty concédé par Geoffrey Kondogbia.

Un partout, balle au centre.

