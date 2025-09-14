Rennes et Meïté retournent l'OL

L'OL pensait poursuivre son sans-faute en Bretagne après avoir globalement maîtrisé son sujet, mais l'expulsion de Tyler Morton et surtout l'entrée du jeune Mohamed Kader Meîté ont tout changé pour le Stade rennais, qui a fini par l'emporter grâce à un (quasi) doublé de son attaquant de 17 ans dans le temps additionnel (3-1).

Rennes 3-1 Lyon

Buts : Rouault (80e), Descamps CSC (90e+3) et Meïté (90e+5) pour le SRFC // Tolisso (14e) pour l’OL

Expulsion : Morton (75e) chez les Gones

Il aura 18 ans le mois prochain, mais c’est peut-être ce dimanche soir que Mohamed Kader Meïté est définitivement passé dans le monde adulte. Dans celui des grands, celui où on entend son nom être repris par 30 000 supporters en transe, celui où se fait un nom en Ligue 1. Il aurait pu signer un triplé en quinze minutes et il méritait sans doute son doublé, mais il se contentera d’un but et d’une victoire du Stade rennais que plus personne n’attendait face à l’OL (3-1), en maîtrise pour se diriger vers un sans-faute jusqu’à l’expulsion de Tyler Morton à l’entrée du dernier quart d’heure. Le PSG est déjà seul en tête, comme si le championnat de France avait besoin de cela, mais les Bretons n’en ont que faire au début de cette nuit : le Roazhon Park a encore vibré au rythme d’un scénario dingue, comme en ouverture face à l’autre Olympique.

L’OL avait récité sa leçon

Les Gones avaient pourtant parfaitement récité leur leçon pendant la première période, réduisant les Rennais à une bande d’enfants à peu près perdus dans tous les domaines. L’OL a été au-dessus techniquement, tactiquement et dans l’engagement, dès l’entrée en matière marquée par une sortie de balle parfaite face au pressing haut des locaux. En l’absence d’un numéro 9 en forme, Lyon peut toujours compte sur Corentin Tolisso. Le brassard autour du biceps, le milieu de terrain était partout et surtout dans la surface pour jouer avec Abdelhamid Aït-Boudlal et placer sa tête sur la galette d’Adam Karabec (0-1, 14e). Cet homme sait tout faire et ce but a mis dans un certain confort les visiteurs, pas trop embêtés par les frappes rennaises contrées ou la malice d’Estéban Lepaul à la suite d’une mauvaise passe d’Ainsley Maitland-Niles (29e). L’OL a même pu nourrir des regrets de ne pas passer l’entracte avec deux buts d’avance, Khalis Merah tombant sur un Brice Samba impérial, deux fois, pour laisser Rennes en vie et dans une partie qui lui échappait (42e) et dans laquelle Anthony Rouault aurait pu voir rouge pour une semelle à retardement.

Il fallait forcément changer quelque chose à la pause côté rennais, sortir de cette animation qui ne marchait pas et trouver d’autres solutions. Habib Beye a choisi de lancer Mousa Al-Tamari et Alidu Seidu (Aït Boudlal et Frankowski étaient aussi touchés) dès la reprise pour permettre un passage à quatre défenseurs sur la plupart des séquences. Rennes a été mieux, à l’image de Djaoui Cissé, transformé après la pause et qui a beaucoup tenté (62e, 65e), Lyon a baissé et Karabec se maudira de ne pas avoir lui aussi planté le 2-0 après avoir tout bien fait dans la surface rennaise (62e). L’OL a misé sur les transitions, pas toujours bien négociées, et pu fêter le retour de Rachid Ghezzal, revenu ces derniers jours pour donner un coup de main à son club formateur. Tout a basculé, finalement, avec l’entrée de Mohamed Kader Meïté, sorti prématurément deux fois lors des deux premières journées à cause des cartons rouges de ses coéquipiers et décidé à montrer qu’il y avait une alternative au duo Embolo-Lepaul, pas très connecté ce dimanche soir.

Meïté passe une tête pour tout changer

L’attaquant de 17 piges a d’abord été décisif à l’autre bout du but qui l’attirait, en poussant Morton à envoyer un tacle pour le chatouiller. Le Lyonnais l’avait à peine touché, mais M. Buquet a choisi de sanctionner l’intention et de lui montrer le carton rouge (75e), ce qui a donné lieu à des drôles de scènes en tribunes entre Paulo Fonseca et son staff en rogne contre le commentateur d’Ici Armorique. Ils ont pu l’être un peu plus en assistant d’en haut, pour le dernier match sans vestiaire pour le coach lyonnais, au scénario rocambolesque écrit route de Lorient. Sur un corner et au milieu d’un cafouillage, Meïté a touché le ballon et vu Anthony Rouault l’envoyer au fond des filets pour une égalisation validée après d’interminables minutes de VAR – au moins quatre (1-1, 80e).

Le Stade rennais de Beye aura des progrès évidents à faire dans le jeu, mais cette équipe a du coeur et le mental pour renverser la table. On n’a pas trop compris ce qui s’est passé, des tribunes, quand on a vu Meïté faire son numéro, avec des contres favorables, devant Kluivert le long de la ligne et claquer une frappe dans un angle impossible pour offrir la victoire à son équipe, grâce à un ballon dévié surprenant la main de Rémy Descamps (2-1, 90e+3). Cruel, vous avez dit cruel pour l’OL, plombé une nouvelle fois deux minutes plus tard, toujours par le même gamin, Meïté s’envolant dans les airs pour reprendre le centre de Mousa Al-Tamari pour marquer un but qui lui sera cette fois accordé (3-1, 90e+5). La première défaite de l’OL cette saison, la deuxième soirée folle au Roazhon Park et cette impression qu’on reparlera de Mohamed Kader Meïté.

Rennes (3-4-1-2) : Samba – Aït-Boudlal (Seidu, 46e), Jacquet, Roussier – Frankowski (Al-Tamari, 46e), Rongier, Cissé (Fofana, 69e), Merlin – Blas – Embolo (Meïté, 69e), Lepaul. Entraîneur : Habib Beye.

OL (4-2-3-1) : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Karabec (Ghezzal, 67e), Merah (Sulc, 74e), Fofana (Kluivert, 85e) – Tolisso. Entraîneur : Paulo Fonseca.

