Hans Hateboer débarque à Lyon

Hans Hateboer débarque à Lyon

Vers une love story pour Hateboer ?

Ce vendredi soir, l’Olympique lyonnais a confirmé la venue de Hans Hateboer dans son effectif jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur néerlandais (31 ans) arrive en provenance du Stade rennais avec le statut de joker médical. Dans sa vidéo de présentation, l’international batave (13 sélections) a déclaré avoir « hâte de commencer » : « Ils disent tous que Lyon est une ville géniale et que je vais l’adorer. »

En Bretagne, Hateboer n’entrait plus dans les plans d’Habib Beye qui ne l’a aligné que 21 minutes depuis le début de la saison. C’était lors du match nul face à Nantes (2-2) le 20 septembre dernier. Cependant, il devra attendre un peu pour se relancer puisqu’il ne fait pas partie du groupe qui se déplacera à Nice ce samedi (17h00).

Déjà un problème de timing…

