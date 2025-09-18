Habib Beye répond aux accusations de Jorge Maciel

La tension n’est pas redescendue.

Quatre jours après avoir battu l’Olympique lyonnais, au terme d’une fin de match houleuse (3-1), l’entraîneur du Stade rennais Habib Beye est revenu sur les accusations portées contre lui. Selon l’entraîneur adjoint des Gones, Jorge Maciel, l’ancien international sénégalais aurait fêté les buts de son équipe face au banc Lyonnais et serait même allé jusqu’à menacer le staff adverse.

« Je n’ai insulté personne, moi je l’ai été…»

« J’invite toutes les personnes qui ont Ligue 1+ à revoir les images, je l’ai fait pour voir si je m’étais un peu emporté, a répondu Beye ce jeudi en conférence de presse. Le premier, je reste dans ma zone technique. Le deuxième, je commence à le fêter sans dépasser la ligne médiane et le troisième, je saute dans les bras de mon staff. Je ne me tourne qu’à partir du moment où quelqu’un derrière moi du staff lyonnais vient m’invectiver. »

Dans la foulée, Beye reproche même à ses homologues lyonnais d’avoir été les plus agressifs : « On peut me faire passer pour le méchant garçon, mais je n’ai insulté personne. Moi, je l’ai été et des témoins étaient là pour le voir. Aujourd’hui, fêter des buts fait partie de l’émotion d’un coach, à aucun moment je n’ai été dans leur zone technique. Leurs propos sont mensongers puisqu’il a dit que j’étais venu fêter les trois buts de leur côté. J’invite tout le monde à regarder Ligue 1+. »

