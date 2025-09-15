Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye

Sous tension.

L’OL a passé un sale (dernier) quart d’heure, ce dimanche soir, à Rennes, laissant échapper le match et concédant sa première défaite de la saison en championnat. En plus d’être agacés par l’arbitrage de M. Buquet, qui a expulsé Tyler Morton et pas Anthony Rouault, une partie du staff lyonnais s’est chauffé avec Habib Beye dans cette fin de rencontre électrique.

« Il faut savoir gagner »

« Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner, pestait Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint lyonnais, en conférence de presse. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer ! Je pense qu’autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l’arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner. »

L’ancien défenseur a notamment échangé quelques mots doux avec Daniel Congré et n’a pas été bien reçu au moment de venir saluer le camp lyonnais après le coup de sifflet final, coupant court à la discussion. « Il peut dire ça, je sais exactement ce qui s’est passé, a répondu Beye dans la foulée dans la même salle. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important. » Au lit !

