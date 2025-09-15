S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J4
  • Rennes-OL (3-1)

Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye

CG, au Roazhon Park
Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye

Sous tension.

L’OL a passé un sale (dernier) quart d’heure, ce dimanche soir, à Rennes, laissant échapper le match et concédant sa première défaite de la saison en championnat. En plus d’être agacés par l’arbitrage de M. Buquet, qui a expulsé Tyler Morton et pas Anthony Rouault, une partie du staff lyonnais s’est chauffé avec Habib Beye dans cette fin de rencontre électrique.

« Il faut savoir gagner »

« Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner, pestait Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint lyonnais, en conférence de presse. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer ! Je pense qu’autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l’arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner. » 

L’ancien défenseur a notamment échangé quelques mots doux avec Daniel Congré et n’a pas été bien reçu au moment de venir saluer le camp lyonnais après le coup de sifflet final, coupant court à la discussion. « Il peut dire ça, je sais exactement ce qui s’est passé, a répondu Beye dans la foulée dans la même salle. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important.  » Au lit !

Clinton Mata ne digère pas le carton rouge

CG, au Roazhon Park

À lire aussi
31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
  • Ligue 1
  • J4
  • Rennes-Lyon
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
20
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine