Clinton Mata ne digère pas le carton rouge

« Ne pas trouver d’excuse », mais un peu quand même.

Au terme de la défaite de son Olympique lyonnais sur la pelouse du Stade rennais, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Clinton Mata avait du mal à digérer l’échec de son équipe… mais aussi le carton rouge adressé à Tyler Morton à un quart d’heure du terme pour une faute bête, laissant les visiteurs en infériorité numérique alors même qu’ils menaient encore un but à rien.

« Il ne faut pas tout remettre en question, on perd tous ensemble et il ne faut pas trouver d’excuse, a ainsi réagi le défenseur, face aux médias. On était assez bien en première mi-temps, puis ils ont poussé en seconde. C’est ce qui a fait la différence, le rouge de Morton aussi. Je veux crier haut et fort que si tu mets rouge sur Morton, tu dois mettre 10 000 fois rouge en première mi-temps ! Et tu ne vas même pas voir la VAR… Mais on perd aussi à cause de nous, on doit tuer le match bien avant. »

Et si son partenaire adorait la Bretagne, finalement ?

