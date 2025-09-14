S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J4
  • Rennes-Lyon (3-1)

Les notes de Rennes-Lyon

Par Florian Manceau

Alors que tout se passait bien pour l’Olympique lyonnais, ce dernier a finalement vécu un cauchemar en se faisant renverser par le Stade rennais dans les derniers instants de la quatrième journée de Ligue 1. La faute à Tyler Morton, Kader Meïté et Anthony Rouault ou encore Brice Samba. Mais certainement pas celle de Corentin Tolisso.

Les notes de Rennes-Lyon

Olympique lyonnais

Corentin Tolisso

Sens du placement, instinct de buteur et léger bondissement pour achever l’une des actions les plus importantes du match. Corentin Jolissaut.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khalis Merah

10 pour le contrôle et la conduite de balle, 0 pour la conclusion. Le super moit’-moit’.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Malick Fofana

Que l’OL le vende, et dès le mercato d’hiver. Vite, avant que sa valeur estimée ne chute !

Note de la rédaction 50 millions
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Rémy Descamps

Difficile de mettre sur le banc un gardien qui n’avait pas encore encaissé un but depuis le début de la saison… Allez, place à Dominik Greif maintenant !

Note de la rédaction 3 clean-sheets
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Tyler Morton

Sympa de vouloir rééquilibrer la rencontre en réalisant une faute stupide, et en écopant d’un carton rouge gratuit. Une couleur que l’Anglais apprécie particulièrement, visiblement.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Rennes

Esteban Lepaul

Trop d’actions offensives où il s’est pété la gueule. Luis Enrique a mal à la clavicule, le Stade rennais a un temps eu mal à Lepaul.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Brice Samba

Toujours décisif, mais parfois perdant. Pas ce soir, où il a été le premier protagoniste du retour de Rennes, Bref, un mec sur lequel il peut être malin de parier Samballes.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Breel Embolo

On savait qu’il était maladroit devant les cages, mais de là à marabouter tous ses partenaires incapables de cadrer leurs frappes avant la 53e minute… La sauce (Em)bolo !

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Anthony Rouault

Et le but le plus moche de la saison est d’ores et déjà attribué à… Monsieur Rouault, bravo !

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mohamed Kader Meïté

Et le trophée du meilleur espoir de la saison est d’ores et déjà attribué à… Monsieur Meïté, bravo !

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Florian Manceau

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
20
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine