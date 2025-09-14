Ligue 1

J4

Rennes-Lyon (3-1)

Les notes de Rennes-Lyon

Par Florian Manceau le Dimanche 14 Septembre à 22:45

Alors que tout se passait bien pour l’Olympique lyonnais, ce dernier a finalement vécu un cauchemar en se faisant renverser par le Stade rennais dans les derniers instants de la quatrième journée de Ligue 1. La faute à Tyler Morton, Kader Meïté et Anthony Rouault ou encore Brice Samba. Mais certainement pas celle de Corentin Tolisso.