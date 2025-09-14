- Ligue 1
- J4
- Rennes-Lyon (3-1)
Les notes de Rennes-Lyon
Alors que tout se passait bien pour l’Olympique lyonnais, ce dernier a finalement vécu un cauchemar en se faisant renverser par le Stade rennais dans les derniers instants de la quatrième journée de Ligue 1. La faute à Tyler Morton, Kader Meïté et Anthony Rouault ou encore Brice Samba. Mais certainement pas celle de Corentin Tolisso.
Olympique lyonnais
Corentin Tolisso
Sens du placement, instinct de buteur et léger bondissement pour achever l’une des actions les plus importantes du match. Corentin Jolissaut.
Lacazette ❌
Mikautadze ❌
𝗧𝗢𝗟𝗜𝗦𝗦𝗢 ✅
Le capitaine de l'@OL toujours là pour porter les siens 🦁#SRFCOL pic.twitter.com/3BNIv2zu3B
— L1+ (@ligue1plus) September 14, 2025
0 note(s)
Khalis Merah
10 pour le contrôle et la conduite de balle, 0 pour la conclusion. Le super moit’-moit’.
Cette prise de balle de Khalis Merah et cet arrêt de @samba_brice 😮💨
Action de grande classe sur Ligue 1+ ✨#SRFCOL pic.twitter.com/ZGDhpt3a9p
— L1+ (@ligue1plus) September 14, 2025
0 note(s)
Malick Fofana
Que l’OL le vende, et dès le mercato d’hiver. Vite, avant que sa valeur estimée ne chute !
0 note(s)
Rémy Descamps
Difficile de mettre sur le banc un gardien qui n’avait pas encore encaissé un but depuis le début de la saison… Allez, place à Dominik Greif maintenant !
0 note(s)
Tyler Morton
Sympa de vouloir rééquilibrer la rencontre en réalisant une faute stupide, et en écopant d’un carton rouge gratuit. Une couleur que l’Anglais apprécie particulièrement, visiblement.
🟥 Un tacle à l'anglaise de Tyler Morton, sanctionné d'un carton rouge direct !
Sévère ou mérité, selon vous ?#SRFCOL pic.twitter.com/8yNCGDSVjl
— L1+ (@ligue1plus) September 14, 2025
0 note(s)
Rennes
Esteban Lepaul
Trop d’actions offensives où il s’est pété la gueule. Luis Enrique a mal à la clavicule, le Stade rennais a un temps eu mal à Lepaul.
0 note(s)
Brice Samba
Toujours décisif, mais parfois perdant. Pas ce soir, où il a été le premier protagoniste du retour de Rennes, Bref, un mec sur lequel il peut être malin de parier Samballes.
0 note(s)
Breel Embolo
On savait qu’il était maladroit devant les cages, mais de là à marabouter tous ses partenaires incapables de cadrer leurs frappes avant la 53e minute… La sauce (Em)bolo !
0 note(s)
Anthony Rouault
Et le but le plus moche de la saison est d’ores et déjà attribué à… Monsieur Rouault, bravo !
Buuuut de… Qui marque❓
Vous avez 3 angles de ralenti pour décider 🧐#SRFCOL pic.twitter.com/lbN07Q2WdO
— L1+ (@ligue1plus) September 14, 2025
0 note(s)
Mohamed Kader Meïté
Et le trophée du meilleur espoir de la saison est d’ores et déjà attribué à… Monsieur Meïté, bravo !
Comme un air de déjà-vu… 👀
Habib Beye et le Roazhon Park en foliiiiie totale dans les derniers instants 🔥#SRFCOL pic.twitter.com/9yYwTP6Zlx
— L1+ (@ligue1plus) September 14, 2025
0 note(s)
Par Florian Manceau