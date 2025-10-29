L'OL et Rennes remontés par le Paris FC et Toulouse, Strasbourg facile contre Auxerre

Pour l’amour de la Ligue 1.

Après un début de soirée calme en buts, le championnat de France s’est agité en prime time. Comme la Beaujoire, le public de Jean-Bouin en a eu pour son argent en assistant à la remontée inattendue et inespérée du Paris FC contre l’OL (3-3). Les Gones pensaient franchement avoir fait le plus dur en marquant trois fois en une heure : un premier but rapide signé Corentin Tolisso, sur un service de Dominik Greif, et un doublé de Pavel Šulc après la pause… jusqu’à l’expulsion d’Abner Vinícius pour un mauvais tacle sur Ilan Kebbal.

Mauvaise idée : Adama Camara s’est senti pousser des ailes en relançant la partie d’une jolie reprise. L’expulsion de Thibault De Smet pour un deuxième jaune dans la foulée n’a pas empêché les Parisiens de continuer leur remontée. Kebbal a remis ça, d’un enroulé subtil, pour donner de l’intérêt à une fin de match où l’ancien Rémois a encore fait son numéro pour permettre à Vincent Marchetti d’égaliser avec de la réussite. Du baume au cœur des Parisiens et une cinquième place pour les Gones.

Un nouveau 2-2 et un autre sursis pour Habib Beye

Dans leur malheur, les Lyonnais ont vu Strasbourg leur passer devant au classement à la différence de buts. Trois jours après sa défaite cruelle chez les Rhodaniens, le Racing n’a pas trop réfléchi pour se débarrasser d’Auxerre (3-0). Les Alsaciens auraient pourtant pu cogiter après avoir bouclé la première période sans marquer, mais la lumière s’est allumée quelques secondes après la pause. Devinez qui s’en est occupé ? Joaquín Panichelli, bien sûr. Le meilleur artilleur du championnat s’est rattrapé de ses occasions manquées en coupant un centre de Diego Moreira. De quoi décomplexer les Strasbourgeois, qui ont définitivement plombé l’AJA grâce à Sebastian Nanasi et Valentin Barco. Sans pitié pour les Bourguignons, toujours relégables et devançant seulement Metz.

Le meilleur ou le plus tendu pour la fin : Habib Beye n’a pas réussi à gagner à Toulouse, où son Stade rennais a fait ce qu’il fait faire de mieux, c’est-à-dire se faire remonter après avoir mené de deux buts (2-2). Oui, oui, comme face au Havre ou à Nantes, quelques semaines plus tôt. La barre de Yann Gboho a obligé à attendre le retour des citrons pour voir les Bretons calmer les Violets. Un cadeau de la défense toulousaine a permis à Esteban Lepaul d’ajuster Guillaume Restes, coupable quatre minutes plus tard d’une bévue sur un tir puissant de Mousa Al-Tamari. Une équipe menant 2-0 pourrait être tranquille, mais pas Rennes cette saison. Alors, Cresswell s’est transformé en attaquant pour tromper Brice Samba, puis Clément Turpin a cette fois validé un penalty après en avoir annulé un en début de partie, pour laisser Aron Dønnum remettre les deux équipes à égalité.

Plot twist : Beye est maintenu, au moins pour quelques jours encore, a fait savoir le président Arnaud Pouille. Et dimanche, c’est Strasbourg qui se pointe au Roazhon Park.

Paris FC 3-3 Lyon

Buts : Camara (65e), Kebbal (77e) et Marchetti (84e) pour le PFC // Tolisso (5e) et Šulc (51e, 58e) pour l’OL

Expulsions : De Smet (67e) côté Paris // Abner Vinícius (61e) côté Gones

Strasbourg 3-0 Auxerre

Buts : Panichelli (46e), Nanasi (55e) et Barco (60e) pour le Racing

Toulouse 2-2 Rennes

Buts : Cresswell (58e) et Dönnum SP (84e) pour les Violets // Lepaul (49e) et Al-Tamari (54e) pour les Rouge et Noir

