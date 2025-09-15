S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J4
  • Rennes-OL (3-1)

Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL

CG, au Roazhon Park
Matthieu Louis-Jean s&rsquo;interroge sur la VAR après Rennes-OL

L’OL monte au créneau.

La première défaite de la saison avait un goût amer, ce dimanche soir, pour l’Olympique lyonnais, battu par le Stade rennais après avoir été réduit à dix en fin de rencontre. L’équipe de communication du club rhodanien a rapidement fait savoir à la presse que le directeur technique Matthieu Louis-Jean allait venir s’exprimer en zone mixte.

Le dirigeant lyonnais est donc arrivé en rappelant que son équipe « avait la possibilité de tuer le match, on a eu des situations très franches » avant de parler arbitrage : « Il y a eu un fait de jeu très important, avec la faute de Rouault sur Merah en première période. » Le défenseur rennais s’était en effet rendu coupable d’une vilaine semelle sur la cheville du Lyonnais, sans que les arbitres présents à la VAR n’appellent Ruddy Buquet.

« On ne comprend pas la cohérence de l’arbitrage »

« On ne comprend pas la cohérence de l’arbitrage, a continué Louis-Jean. Celui qui aurait dû être expulsé a égalisé, on a l’impression que les mêmes choses se répètent… Que faisait le VAR ? On veut des explications car on ne veut pas devenir parano. Les choses se répètent. M.Buquet nous a dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’est passé. Il aurait pu lui casser la jambe. Donc il aurait fallu qu’il lui casse ? On est très déçus. »

De son côté, Anthony Rouault est resté évasif, précisant qu’il avait senti qu’il l’avait « un peu touché sans trop savoir où, mais si la VAR n’a rien dit… Ou alors ils se sont trompés, mais ce n’est pas moi qui décide ! »

Les matchs au Roazhon Park, c’est décidément une histoire de cartons rouges.

Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye

CG, au Roazhon Park

À lire aussi
31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
  • Ligue 1
  • J4
  • Rennes-Lyon
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
20
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine