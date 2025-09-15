Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL

L’OL monte au créneau.

La première défaite de la saison avait un goût amer, ce dimanche soir, pour l’Olympique lyonnais, battu par le Stade rennais après avoir été réduit à dix en fin de rencontre. L’équipe de communication du club rhodanien a rapidement fait savoir à la presse que le directeur technique Matthieu Louis-Jean allait venir s’exprimer en zone mixte.

Le dirigeant lyonnais est donc arrivé en rappelant que son équipe « avait la possibilité de tuer le match, on a eu des situations très franches » avant de parler arbitrage : « Il y a eu un fait de jeu très important, avec la faute de Rouault sur Merah en première période. » Le défenseur rennais s’était en effet rendu coupable d’une vilaine semelle sur la cheville du Lyonnais, sans que les arbitres présents à la VAR n’appellent Ruddy Buquet.

« On ne comprend pas la cohérence de l’arbitrage »

« On ne comprend pas la cohérence de l’arbitrage, a continué Louis-Jean. Celui qui aurait dû être expulsé a égalisé, on a l’impression que les mêmes choses se répètent… Que faisait le VAR ? On veut des explications car on ne veut pas devenir parano. Les choses se répètent. M.Buquet nous a dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’est passé. Il aurait pu lui casser la jambe. Donc il aurait fallu qu’il lui casse ? On est très déçus. »

Anthony Rouault buteur sur le 1-1, mais qui aurait pu être expulsé en première période : « Si la VAR n’a rien dit… ou alors ils se sont trompés, mais ce n’est pas moi qui décide ! » pic.twitter.com/9blHm5HAWg — Clément Gavard (@Clem_Gavv) September 14, 2025

De son côté, Anthony Rouault est resté évasif, précisant qu’il avait senti qu’il l’avait « un peu touché sans trop savoir où, mais si la VAR n’a rien dit… Ou alors ils se sont trompés, mais ce n’est pas moi qui décide ! »

Les matchs au Roazhon Park, c’est décidément une histoire de cartons rouges.

Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye