Pronostics Ligue 1  : Analyses, cotes et pronos avant la 8e journée de L1

Après une trêve interminable, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la huitième journée. Pas de grande affiche au programme, mais plusieurs duels intéressants à se mettre sous la dent. Voici ce qui nous attend.

Le choc du week-end

Paris SG – Strasbourg

Avec une seule victoire lors des trois derniers matchs de championnat, le Paris SG, brillant en Ligue des champions, aura à cœur de redevenir souverain en Ligue 1. Si Ousmane Dembélé, João Neves et Fabián Ruiz manquent toujours à l’appel, le club parisien pourra vraisemblablement compter sur le retour de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos pour affronter la séduisante équipe de Strasbourg, troisième. Cette confrontation s’annonce savoureuse, puisque les joueurs du Paris SG et du club alsacien sont ceux qui ont réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison (66). Le duel reste tout de même déséquilibré sur le papier. Comme face à Marseille et Monaco, les Strasbourgeois risquent de poser des problèmes aux Parisiens, mais de repartir sans le moindre point du Parc des Princes.

Les rencontres du rebond ?

Angers – Monaco

Après s’être séparé d’Adi Hütter, Monaco doit se relancer en championnat sous la houlette de Sébastien Pocognoli, son nouveau technicien. Les Monégasques, qui n’ont pris que trois points sur neuf à l’extérieur dans cet exercice 2025-2026, pourront compter sur leur force de frappe offensive (16 buts, meilleure attaque de L1) pour enfoncer Angers, qui reste sur trois revers consécutifs. Avec une seule victoire lors des cinq dernières rencontres (TCC), l’ASM est dans l’obligation d’inverser la tendance. Même sans Paul Pogba, cela devrait être jouable.

Nice – Lyon

Douzième de Ligue 1 et battu pour ses deux premiers matchs de Ligue Europa, Nice vit un début de saison plus que compliqué. Les Aiglons, privés de Terem Moffi, Moïse Bombito et probablement de leur capitaine Dante, auront fort à faire face aux Lyonnais revanchards après leur défaite surprise face à Toulouse. Quatrième du championnat, le club rhodanien est logiquement favori de cette partie, surtout que l’OGCN a perdu ses trois dernières confrontations face à l’OL, mais les hommes de Franck Haise ont les armes pour accrocher au moins un match nul.

Nantes – Lille

Trois points, c’est le faible total que ces deux formations ont pris lors des trois dernières journées. Nantes, quinzième, a signé trois matchs nuls consécutifs, tandis que Lille s’est fait croquer par Lyon et Lens avant de signer un match nul face au PSG. Les deux formations voudront repartir de l’avant. Le duel entre Anthony Lopes et Olivier Giroud s’annonce excitant. Si le portier des Canaris réalise un bon début de saison, l’avant-centre des Dogues, muet depuis près d’un mois, aura les crocs et risque de claquer au moins un petit pion.

Le duel des belles surprises

Lens – Paris FC

Si certaines grosses écuries déçoivent en ce début de championnat, Lens et le Paris FC font figure de belles surprises. Les hommes de Pierre Sage comptent déjà quatre succès et sont invaincus à domicile, tandis que le PFC a l’occasion de rester invaincu lors de trois déplacements d’affilée en L1 pour la deuxième fois de son histoire (4 en février-mars 1973). Avec ces deux équipes joueuses, le match promet d’être animé. Il ne serait pas étonnant de voir les deux équipes marquer au moins un but.

Les rencontres de la peur

Rennes – Auxerre

Auteur de trois matchs nuls consécutifs, Rennes reçoit Auxerre. Une rencontre déjà importante pour les deux formations. Dixièmes, les hommes d’Habib Beye semblent plus armés que l’AJA, mais le club breton n’a remporté que 2 de ses 10 derniers matchs face au club bourguignon en Ligue 1 (3N 5D). Le match nul semble être une bonne option tant les deux équipes sont à la peine en ce début de saison.

Toulouse – Metz

Relancé après sa victoire face à Lyon avant la trêve, Toulouse affronte une bête blessée ce week-end : Metz. Avec aucune victoire en sept rencontres de Ligue 1, les hommes de Stéphan Le Mignan sont déjà dos au mur. Les Violets sont favoris de cette confrontation et pourraient compter sur leur meilleur buteur, Frank Magri (3 buts), pour les guider vers la victoire.

Marseille – Le Havre

Opposé à l’Olympique de Marseille, qui a fait le plein de confiance avant la trêve, Le Havre peut trembler. Actuellement quatorzièmes, les hommes de Didier Digard se déplacent dans un stade Vélodrome où les Phocéens ont remporté leurs sept derniers matchs. Il faudrait une sacrée performance pour que le HAC, seulement vainqueur de Nice cette saison, surprenne l’OM. Marseille devrait logiquement l’emporter, et avec la manière.

Le derby du week-end

Lorient – Brest

Parce qu’il en fallait bien un, cette journée sera marquée par un derby breton. Après sa large victoire face à Rennes fin août (4-0), Lorient reçoit Brest au Moustoir. Après un début d’exercice frustrant, les Ty-Zefs ont pris 7 points sur 9 possibles lors des 3 dernières rencontres. Menés par Ludovic Ajorque et Romain Del Castillo, les hommes d’Éric Roy semblent supérieurs aux Merlus. Toutefois, le FCL a glané 7 de ses 9 derniers derbys bretons en Ligue 1, pour 2 défaites. Mais ces dernières ont eu lieu contre Brest. Le match nul est tentant, mais Brest a de bonnes chances de repartir avec les trois points.

Les rencontres du week-end

