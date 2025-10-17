Philippe Mexès confie son malaise quand il était appelé en équipe de France

Une peur bleue du maillot bleu.

Derrière la gueule d’ange et les tatouages d’esthète, il y avait un type qui n’avait tout simplement pas envie d’être là. Philippe Mexès, l’ex-défenseur à la crinière d’or, a refait surface dans le podcast Kampo avec un aveu qui pique autant qu’il surprend : il ne voulait pas venir en équipe de France.

Pas par caprice, mais par mal-être. Le maillot bleu, pour lui, pesait plus qu’il ne brillait. « Quand je venais en équipe de France, j’avais envie de rentrer à la maison. Je n’avais pas envie d’aller en équipe de France. Je disais que j’avais mal, je faisais le blessé. Je n’étais pas bien », confie-t-il sans détour.

« Je ne pouvais pas me le voir, Raymond »

Forcément, dans ce désamour du Bleu, il y avait un visage : celui de Raymond Domenech. « Je ne pouvais pas me le voir, Raymond (Domenech), même en Espoirs… je ne l’ai jamais aimé », assume Mexès.

Domenech ne voyait en lui qu’un lion un peu trop indomptable ; Mexès, lui, voyait en Domenech un mur d’incompréhension. Jusqu’à ce jour de 2006 où l’annonce de sa non-sélection pour le Mondial l’a soulagé. Oui, soulagé. « Normalement, ça doit te traumatiser, mais moi j’étais content, je n’avais rien à faire là. »

Tant qu’on avait le Mexès de l’AJA, celui qu’on aimait.

