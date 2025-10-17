S’abonner au mag
Philippe Mexès confie son malaise quand il était appelé en équipe de France

Une peur bleue du maillot bleu.

Derrière la gueule d’ange et les tatouages d’esthète, il y avait un type qui n’avait tout simplement pas envie d’être là. Philippe Mexès, l’ex-défenseur à la crinière d’or, a refait surface dans le podcast Kampo avec un aveu qui pique autant qu’il surprend : il ne voulait pas venir en équipe de France.

Pas par caprice, mais par mal-être. Le maillot bleu, pour lui, pesait plus qu’il ne brillait. « Quand je venais en équipe de France, j’avais envie de rentrer à la maison. Je n’avais pas envie d’aller en équipe de France. Je disais que j’avais mal, je faisais le blessé. Je n’étais pas bien », confie-t-il sans détour.

« Je ne pouvais pas me le voir, Raymond »

Forcément, dans ce désamour du Bleu, il y avait un visage : celui de Raymond Domenech. « Je ne pouvais pas me le voir, Raymond (Domenech), même en Espoirs… je ne l’ai jamais aimé », assume Mexès.

Domenech ne voyait en lui qu’un lion un peu trop indomptable ; Mexès, lui, voyait en Domenech un mur d’incompréhension. Jusqu’à ce jour de 2006 où l’annonce de sa non-sélection pour le Mondial l’a soulagé. Oui, soulagé. « Normalement, ça doit te traumatiser, mais moi j’étais content, je n’avais rien à faire là. » 

Tant qu’on avait le Mexès de l’AJA, celui qu’on aimait.

