La France perd une place au classement FIFA

CDB
Les Argentins, encore eux.

Ce vendredi, la FIFA a mis à jour son classement mondial, et la France redescend à la troisième place, après avoir grimpé en seconde position en septembre. Les Bleus ont payé leur match nul face à l’Islande (2-2), alors que ses deux concurrents principaux, l’Espagne et l’Argentine, ont fait un sans faute avec deux victoires en deux matchs.

La Suède coule, les Îles Féroé bondissent

Plus bas dans le classement, la Suède s’effondre après ses deux défaites et le limogeage de son coach en reculant à la 40e place. À l’inverse, les Îles Féroé profitent de leur trêve sans accroc pour gratter huit places, grimpant à la 127e position. Pour le reste, les Pays-Bas débarquent dans le top 6, tandis que les Allemands font leur retour à la 10e place.

Le prochain classement sera disponible le 25 novembre prochain. Pour la trêve suivante, les Bleus affronteront l’Ukraine puis l’Azerbaïdjan, avec comme objectif premier la qualification à la Coupe du monde, que seule l’Angleterre a acquis pour le moment dans la zone Europe.

On préfère encore l’indice UEFA.

