Tu sais que tu es un Indice UEFix quand…

Tu n'es pas un supporter marseillais, mais le match retour de l'OM contre le Panathinaïkós ce mardi (21 heures) revêt une importance capitale pour ton bien-être. Et aussi pour l'avenir de la France, menacée de perdre sa cinquième place au profit des Pays-Bas. Oui, tu es un indice UEFix.

Par la rédaction de So Foot le Mardi 15 Août à 13:00 Article modifié le Mardi 15 Août à 13:29

… ton club joue l’Europe sans discontinuer depuis six ans, mais c’est la faute des autres.

… ton club n’a jamais joué l’Europe, ne risque pas de la jouer quel que soit le nombre de places accordées, mais bordel on est la France quand même !

… tu es Jean-Michel Aulas (ou @JM_Aulas, c’est pareil).

@PSG_inside @OL Bravo au président Nasser , au coach et à tous les joueurs du Psg , qui offrent à la France une Qualification en 1/2 finale de la CL et les points au classement UEFA qui nous permettent de conforter la 5 ème place de la France #MercietBravo — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 13, 2021

… tu es un supporter lyonnais et tu aimes répéter que tu es toujours le deuxième club français au classement UEFA, même si tu ne t’es qualifié que deux fois en Coupe d’Europe ces cinq dernières années.

… tu es aussi client de l’almanach des marées ou de la météo des neiges.

… tu as plein d’indices mais tu n’as jamais rien résolu.

… tu parles de ton championnat comme le cinquième du Big Five.

… et tu es totalement ouvert à la création d’un Big Six si nécessaire.

… tu es aussi pour la création d’une C5.

… tu es terrifié à l’idée de perdre les points de la saison 2019-2020 dans un an. 11 666 points dans la besace, c’était pas si mal quand même.

… tu commences à regarder si la Belgique n’a pas moyen de se rapprocher dans les prochaines années. Quel cauchemar.

… tu espères un coup de pouce du Bačka Topola.

… tu as mis une alerte Flashscore sur Sturm Graz-PSV.

… tu suis @UefaRankings sur Twitter.

… tu as ce site très précieux dans tes favoris. Et tu le consultes systématiquement sur les coups de 23 heures le mardi, le mercredi et le jeudi.

… tu trembles en attendant les résultats de Twente. « Quoi ? Ricky van Wolfswinkel est titulaire ? Merde… »

… tu n’as toujours pas digéré cette élimination de Montpellier face à Győr, ni celle de Bordeaux contre Videoton.

… tu sais d’ailleurs que Videoton a changé de nom. Ah, le MOL Fehérvár, un potentiel tirage piège pour nos clubs français adorés.

… tu n’as jamais connu les soirées étudiantes du jeudi. La C3, c’est sacré.

… tu célèbres un but du PSG (mais pas trop fort) alors que tu es marseillais.

… tu espères tous les ans que le PSG gagne la Coupe de France. Désolé, mais ce ne sont pas les Toulousains qui vont nous rapporter des points.

… tu t’appelles l’AS Monaco et t’en as marre de te faire taper en barrage. Vive la réforme !

… tu as exulté quand l’En Avant Guingamp s’est qualifié pour les 16es de la Ligue Europa 2014-2015. À Jocelyn Gourvennec et Claudio Beauvue, la patrie reconnaissante.

… tu as fait tes petits calculs : dans 3-4 ans, il y a moyen de passer devant l’Italie. C’est sûr.

… tu as déjà tout compris au futur format des Coupes d’Europe.

… ta crème solaire, c’est indice 50 ou rien.

… tu détestes le printemps.

… tu as fait bac S. Spécialité maths, bien sûr.

… ton plan préféré, c’est le plan comptable.

… tu méprises les classements FIFix.

… tu relativises la vague de transferts en Arabie saoudite : c’est toujours ça que les Allemands n’auront pas.

… tu trouves que c’était vraiment mieux avant l’arrêt Bosman.

… tu sais qu’il vaut mieux que Marseille joue la Ligue Europa pour ramener plus de points à notre cher pays.

… tu trembles quand même à quelques heures du match de l’OM contre le Panathinaïkos. C’est ça, la vie d’indice UEFix.