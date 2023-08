Vitinha, enfin droit au but

« C’est un attaquant de classe européenne. » Irrité après la défaite des siens au Vélodrome samedi, Will Still, l’entraîneur de Reims, n’a pourtant pas versé dans la mauvaise foi au moment d’évoquer Vitinha, auteur du but vainqueur pour l’OM, après avoir passé son match à martyriser Yunis Abdelhamid, pourtant l’une des valeurs sûres du championnat. Mais en ce tout début de saison, après une préparation convaincante, le visage du jeune Portugais a changé. Fini le regard perdu, empli de doutes, Vitinha a retrouvé la flamme et, à l’heure d’un match retour mal embarqué face au Panathinaïkos, il pourrait bien être le sauveur attendu par l’OM.

Un été pour s’acclimater

Face au Stade de Reims, Vitinha n’a pas seulement donné la victoire aux siens. Pour la première fois depuis son arrivée le 31 janvier dernier, le plus gros transfert de l’OM a apporté des réponses concernant les attentes autour de lui, et ce alors que l’on commençait à parler de prêt à son sujet, histoire d’aller s’aguerrir. Auteur de deux buts de véritable attaquant (dont un refusé pour hors-jeu et un validé pour cause de non-hors-jeu), le Portugais a surtout séduit par sa combativité, son jeu dos au but et sa présence dans la surface, à l’image de sa réalisation, sur un ballon loin d’être gagné face à Abdelhamid. Une prestation aboutie, largement perfectible certes, mais qui a convaincu Marcelino : « Il a fait un très bon match. Il a eu beaucoup de travail, il a été très bon dans ses mouvements, intéressant sans ballon, a eu une grande présence dans la surface adverse. » Bonhomme qui carbure à l’affectif, Vitinha tient enfin un match clé sur lequel s’appuyer, après des débuts hésitants à l’OM pour celui qui n’avait, jusque-là, jamais quitté le nord de son Portugal natal.

« C’était difficile, je n’étais pas préparé. Je ne pensais pas partir, affronter un nouveau club et une nouvelle ville, chercher son chez-soi », avouait cet été Vitinha à O Jogo. « J’ai ressenti la douleur et la tristesse de laisser derrière moi beaucoup de gens que j’aime. Je suis très attaché à la famille et aux amis. » Le tout avec une étiquette de 32 millions d’euros accrochée autour du cou, ce qui a longtemps pesé sur les épaules de celui qui a décidé d’en faire une force : « Je sais qu’il faut être performant pour justifier cet investissement. Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine ! Je suis un joueur de combat qui n’abandonne pas, c’est d’ailleurs ce qui m’a amené ici. C’est également ce qui me permettra d’atteindre de nouveaux sommets et d’aider le club à grandir. La saison prochaine, vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu’au cours des six premiers mois. »

La tête à l’endroit

Présent dès le début de la préparation marseillaise, Vitinha a profité de la coupure estivale pour mettre sa vie et ses idées en ordre à Marseille. D’où son changement d’attitude flagrant en ce début de saison, ce que l’ancien buteur de Braga n’a pas caché après la victoire face à Reims : « Tout est dans la tête. Si tu es bien, tu vas bien jouer et marquer des buts. Je me sens beaucoup mieux ici. » C’est peut-être ainsi qu’il faut d’ailleurs interpréter sa célébration, index pointé sur le front. Celle-là même qu’il avait faite après son doublé contre Troyes la saison passée, et qu’il s’est tatouée pendant l’été.

« Ce match va lui faire beaucoup de bien, notamment pour sa confiance. Il reste un jeune joueur, il a prouvé qu’il méritait d’être ici et qu’il va avoir du temps de jeu. Il grandit de plus en plus », a de son côté temporisé Marcelino. En dehors de ses mots doux, l’entraîneur espagnol a un autre cadeau pour Vitinha : son amour du 4-4-2, système dans lequel l’attaquant de 23 ans s’était révélé du côté de Braga… potentiel futur adversaire de l’OM en barrages de Ligue des champions. Pour cela, les Marseillais vont devoir renverser la vapeur face au Panathinaïkos, après la défaite 1-0 et leur prestation insipide à l’aller. Alors qu’Aubameyang paraît encore à court de forme, et qu’Iliman Ndiaye n’a pas le profil d’un pur numéro 9, Vitinha tient la corde pour mener la barque phocéenne et renverser le navire athénien.