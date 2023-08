La terrible stat de Rubén Blanco sur penalty

« Tu bluffes Marcelino ! »

Les supporters marseillais ont voulu y croire lorsque l’entraîneur marseillais a remplacé le gardien titulaire indiscutable Pau López pour sa doublure Rubén Blanco à l’approche des tirs au but face au Panathinaïkos, ce mardi soir au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. À 28 ans, l’ancien portier du Celta n’avait encore jamais participé à une séance et n’avait pas affronté le moindre tireur à onze mètres depuis son arrivée à Marseille (sur ses sept petites rencontres disputées jusque-là). Le coach espagnol, qui expliquait ne pas penser à l’éventualité d’une séance de tirs au but avant le match retour, a tout de même opté pour ce coup de poker, tenté par Louis van Gaal (au Mondial 2014) ou Hervé Renard (trois jours plus tôt) avant lui.

Rubén Blanco es el portero que más penaltis recibió en las últimas 10 Ligas de Primera División sin haber parado NINGUNO (22 lanzados, 20 fueron gol y 2 fuera). Sorprendentemente, hoy Marcelino García Toral decide cambiar a Pau López por Rubén Blanco en el 120' para los penaltis. — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) August 15, 2023

En vain, pour petit Marcel, puisque son compatriote n’a pas arrêté la moindre tentative et les Phocéens ont pris la porte (2-1, 3.5 T.A.B., après la défaite 1-0 à l’aller). Un raté qui a continué de plomber l’Olympique de Marseille, mais n’est pas une surprise pour les amoureux de football espagnol. Rubén Blanco est, en effet, le gardien qui a subi le plus de penaltys en Liga (sur les dix dernières années) sans en arrêter, a souligné Relevo. Sur ses 22 duels de l’autre côté des Pyrénées, les deux seuls échecs adverses ont été des frappes simplement non cadrées. La dernière tentative sortie par le gardien marseillais remonte à février 2016… en Coupe du Roi face à Kévin Gameiro.

Décidément, la France et les tirs au but…

