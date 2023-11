Marseille encore bloqué à Strasbourg

Plutôt convaincant en première période malgré l'ouverture du score rapide de Strasbourg, Marseille s'est totalement éteint après la pause (1-1). Résultat : avec ce nul, les Phocéens enchaînent un quatrième match sans gagner et n'avancent plus.

RC Strasbourg 1-1 Olympique de Marseille

Buts : Emegha (6e) pour le Racing // Clauss (27e) pour l’OM

Trois rencontres sans victoire en Ligue 1 avec zéro but inscrit : c’est peu dire que Marseille avait beaucoup à jouer à Strasbourg. Les Racingmen étaient tout juste au-dessus de la ligne de flottaison et donc également en quête de rachat. À l’arrivée, chaque équipe aura eu sa mi-temps, ne pouvant éviter le partage des points (1-1). Plutôt convaincant en première période, Marseille a de quoi être inquiet du contenu de son second acte, alors que les places européennes s’éloignent encore.

Clauss fait comme chez lui

Dès les premiers instants, c’est l’ancien de la maison Jonathan Clauss qui déclenche la première frappe, mais sans tromper la vigilance de Matz Sels (2e). Face à des Marseillais maîtres du jeu, les Strasbourgeois sont là pour piquer en contre. Et font mouche sur leur première banderille : Kevin Gameiro bute d’abord sur Pau Lopez, avant de servir Emanuel Emegha pour l’ouverture du score à bout portant (1-0, 6e). Le premier but du Racing en première période cette saison. Mais les hommes de Patrick Vieira reculent peu à peu. Sels réalise un véritable exploit pour priver d’égalisation Joaquin Correa, qui s’apprêtait déjà à lever les bras sur cette reprise à bout portant (19e). Et puis sur une énième incursion, le ballon revient sur Clauss, qui égalise d’une belle volée (1-1, 27e). Logique au vu de la domination phocéenne, même si les opportunités de prendre l’avantage restent rares dans ce premier round disputé sur un rythme élevé.

4 – Jonathan Clauss a été impliqué dans 4 buts contre Strasbourg, son club formateur, en Ligue 1 (1 but, 3 assists), sa proie favorite parmi les équipes actuelles de l'élite. Alsace. #RCSAOM pic.twitter.com/Mb4sDpB19f — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2023

Strasbourg pas payé

Pas loin de se faire transpercer et punir par Jordan Veretout dès l’entame du second acte (46e), Strasbourg monte pourtant sérieusement en puissance au retour des vestiaires, dans le sillage d’une agressivité rehaussée. En pleine surface, Gameiro trouve Lopez sur sa route pour le premier tir alsacien depuis le but (53e). Dilane Bakwa en angle fermé, puis Gerzino Nyamsi sur le corner qui suit sollicitent également le portier espagnol (58e), pendant que Gennaro Gattuso continue de s’énerver dans sa zone technique. Marseille souffre, et il faut une très légère faute de Lucas Perrin sur Lopez pour priver Habib Diarra du deuxième but (62e), puis l’équerre sur un enroulé presque parfait de Bakwa, auteur d’une belle entrée (71e). Les Olympiens sont en souffrance, peinent à gagner leurs duels et ne proposent plus rien offensivement, donnant même un teint heureux à ce nul ramené de La Meinau.

Strasbourg (4-4-2) : Sels – Guilbert, Nyamsi, Perrin, Delaine (Sobol, 84e) – Ângelo (Bakwa, 54e), Doukoure, Mwanga (Sissoko, 84e), Diarra (Sahi Dion, 84e) – Gameiro, Emegha (Mothiba, 69e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Marseille (4-2-3-1) : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Kondogbia, Veretout – Ndiaye (Nadir, 84e), Harit (Ounahi, 69e), Correa (Sarr, 56e) – Vitinha (Aubameyang, 69e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Revivez Strasbourg - OM (1-1)