Gennaro Gattuso : « J’aurais préféré perdre 4-0 »

Nul !

Sur le papier, toutes les conditions étaient réunies pour que l’OM puisse se relancer contre Strasbourg, qui restait sur cinq journées sans gagner. Pourtant, les Marseillais ont encore une fois balbutié leur football, ne ramenant finalement qu’un nul de la Meinau (1-1). « Je suis très fâché de la seconde période, c’est un désastre, a balancé Gennaro Gattuso en conférence de presse. Je prends mes responsabilités, mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. Porter le maillot de cette équipe est une responsabilité très importante. J’aurais préféré perdre 4-0 et jouer. »

L’OM occupe la neuvième place du championnat avec seulement trois victoires en douze matchs. « On ne peut pas évoluer ainsi, insistait le coach italien. On n’a pas gagné un duel. J’ai du mal à comprendre en tant qu’entraîneur. On n’a vraiment pas joué. L’équipe a été nulle. J’espère une réaction de la part des joueurs. » Si possible dès jeudi contre l’Ajax, qui vient de balayer le Vitesse Arnhem (5-0).

Attention, on se rapproche de l’éruption…

Marseille encore bloqué à Strasbourg