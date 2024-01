Marseille concède le nul face à Strasbourg

Marseille 1-1 Strasbourg

Buts : Gigot (2e) pour l’OM // Sebas (90e+1) pour Strasbourg

C’est la rentrée ! Après un week-end chargé de Coupe de France la semaine passée, la Ligue 1 a repris ses droits en 2024 ce vendredi soir avec une affiche entre Marseille et Strasbourg qui aura laissé tout le monde sur sa faim. Loin d’être brillant, l’OM pensait tenir le bon bout grâce à une ouverture du score rapide avant de craquer dans les derniers instants (1-1), permettant aux Alsaciens de repartir dans le Nord-Est avec un point précieux dans les valises.

Un coup de casque, et puis c’est tout

Devant composer avec un effectif largement amoindri en raison de la CAN qui se profile – Marseille est avec Lorient l’équipe de Ligue 1 qui a le plus de joueurs partis la disputer (7) –, Gennaro Gattuso décide de reconduire le 3-5-2 aperçu avant la trêve. Et tout se goupille idéalement pour les Olympiens, qui trouvent dès les premières secondes une faille dans la surface alsacienne : sur un centre de Jordan Veretout, prolongé par Vitinha, Samuel Gigot place un coup de tête imparable et met l’OM devant, après tout de même une vérification VAR (1-0, 2e). On peut à ce moment-là s’attendre à ce que les Phocéens déroulent et se mettent à lâcher les freins, mais il n’en est rien, puisqu’ils vont plutôt retomber dans leurs travers et se replier face aux vagues strasbourgeoises. Après un superbe une-deux avec Ângelo, Kévin Gameiro est d’ailleurs tout proche de ramener son équipe à hauteur, mais Pau López intervient parfaitement sur la frappe de l’ancien international français (15e). Strasbourg pousse, mais Strasbourg rate beaucoup, alors qu’il y a largement la place. Marseille, qui n’a encaissé que deux buts à domicile cette saison en Ligue 1, respire difficilement.

Sebas pour climatiser le Vélodrome

La pause ne change pas grand-chose, et il est toujours aussi difficile de s’emballer face à ce que l’on voit, alors que personne ne met vraiment le coup de collier nécessaire pour relancer les hostilités. Hormis une grosse occasion pour l’OM, une frappe de Veretout stoppée in extremis sur la ligne par Marvin Senaya (61e), c’est encore Strasbourg qui prend les commandes du jeu. Mais l’inefficacité est toujours présente, à l’image d’Habib Diarra qui vendange deux situations en ne cadrant pas ses tirs (51e et 67e). Déjà peu serein, Marseille voit en plus Geoffrey Kondogbia se blesser, encore, tout seul, devant céder sa place à Jean Onana, qui dispute ainsi ses premières minutes sur la Canebière. De quoi rajouter encore un peu plus d’incertitude à une fin de match clairement pas à l’avantage des locaux, qui se font de plus en plus peur. Sur un coup franc aux abords de la surface marseillaise, Dilane Bakwa trouve la transversale de Pau López (85e), ce qui a le don de rendre tout le Vélodrome silencieux, attendant impatiemment la fin du match. Et le calme est encore plus strident quelques minutes plus tard, quand Strasbourg parvient enfin à ses fins : sur un ultime cafouillage, le jeune Jérémy Sebas ne se pose pas de question et déclenche une frappe à ras de terre qui trompe le portier espagnol de l’OM (1-1, 90e+1). L’addition aurait même pu être pire au bout du temps additionnel si les garçons de Patrick Vieira avaient mieux joué une dernière contre-attaque (90e+6). Pour Marseille, 2024 commence sous les sifflets du Vélodrome.

Marseille (3-5-2) : López – Meïté, Gigot, Balerdi – Clauss, Nadir (Mayoka-Tika, 90e), Kondogbia (Onana, 73e), Veretout, Murillo – Vitinha, Aubameyang. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Strasbourg (4-3-3) : Sels – Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya (Doukouré, 79e) – Mwanga, Diarra, Sissoko – Ângelo (Sebas, 79e), Gameiro (Dion, 64e), Bakwa. Entraîneur : Patrick Vieira.

Gennaro Gattuso : « J'aurais préféré perdre 4-0 »