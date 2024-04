Pronostic Lille Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille renoue avec la victoire

C’est un moment crucial pour Lille, toujours en lice pour une place qualificative en Ligue des Champions, et qui cherche à renouer avec la victoire. Malgré leur élimination en quart de finale retour de la Conference League contre Aston Villa, les Lillois ont montré un bel effort pour renverser la situation. Vainqueur 2-1 à domicile, le LOSC serait passer s’il n’avait pas concédé un but litigieux en fin de match, avant de faire face aux tirs but à l’impertinent Martinez. En championnat, la quatrième place des Lillois après 28 journées, avec un match en retard, témoigne de leur solidité. Leur récente série de deux nuls et trois victoires en Ligue 1 les a placés dans une position prometteuse. Dans leur dernier match, ils ont réalisé une performance impressionnante en battant l’OM 3-1 à domicile avec un nouveau but de David, 2e meilleur buteur du championnat.

De son côté, Strasbourg qui a quasiment acté son maintien dans l’élite, et une fin de saison plutôt tranquille puisqu’il occupe le milieu de tableau, à la 12e place du classement. Les hommes de Patrick Vieira qui s’étaient assez logiquement incliné face à l’AS Monaco sur le score de 0-1, ont su montrer un autre visage lors que quatre dernières rencontres en championnat avec un bilan de trois victoires et un match nul. La semaine dernière, les Strasbourgeois ont réalisé un grand coup en battant le Stade de Reims à la Meinau sur le score de 3-1. Mais meilleure équipe de L1 à domicile, et encore impressionnant jeudi face à l’une des meilleures équipes anglaises du moment, Lille devrait logiquement et facilement l’emporter.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

