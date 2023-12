Strasbourg surprend Lille

Strasbourg 2-1 Lille

Buts : Yoro CSC (41e) et Mwanga (76e) pour le RCSA // Sylla CSC (20e) pour le LOSC

C’est Noël avant l’heure à la Meinau.

Et de trois ! En faisant tomber le LOSC lors de la dernière journée de la phase aller ce mercredi (2-1), Strasbourg a parfaitement terminé l’année 2023 avec trois succès consécutifs et conforté sa place dans la première partie de tableau (9e, 23 points). Patrick Vieira pourra notamment saluer la force de réaction de ses joueurs, pris de court après seulement vingt minutes de jeu sur un centre d’Edon Zhegrova parfaitement dévié de la tête par… le malheureux Abakar Sylla, qui offre un cadeau empoisonné à son club (0-1, 20e). Un comble pour le jeune Ivorien né un 25 décembre.

Heureusement pour le défenseur strasbourgeois, ses coéquipiers ne baissent pas les bras et Emanuel Emegha, bien aidé par Leny Yoro, permet au RCSA de revenir à hauteur juste avant la pause (1-1, 41e). Un avant-goût de la formidable deuxième période des Alsaciens, impériaux et inarrêtables pour des Dogues aux abois. Le couperet tombe à l’entame du dernier quart d’heure sur une frappe puissante du droit de Junior Mwanga, déjà dangereux quelques minutes plus tôt (71e) et qui délivre les 25373 supporters présents à la Meinau (2-1, 77e). Dilane Bakwa pense mettre un terme à la rencontre mais son pion est refusé pour une position de hors-jeu (85e) mais n’empêche pas pour autant un revers lillois qui fait tâche avant la trêve hivernale.

Le sens de la défaite.

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya – Sissoko, Mwanga – Bakwa, Gameiro (Gabriel, 63e), Diarra – Emegha. Entraîneur : Patrick Vieira.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Gudmundsson, Yoro, Alexsandro, Ismaily – Bentaleb, André – Zhegrova, Gomes (Yazıcı, 68e), Cabella – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Pronostic Strasbourg Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1