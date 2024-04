El Pibe de Yoro

Selon la presse espagnole, le grand Real Madrid aurait jeté son dévolu sur un joueur français, précoce, plein de talent, désormais épouvantail de la Ligue 1, qui a grandi en région parisienne, porte le maillot bleu et n’a encore jamais évolué à l’étranger. Si tout se passe bien, il devrait même débarquer à Santiago-Bernabéu cet été, même si le PSG va tout faire pour contrecarrer les plans de la Casa blanca. Ce joueur, il s’appelle Leny Yoro, bien évidemment.

Grande taille et jeu de tête qui va avec, lecture des actions, anticipation, sang-froid, rigidité dans les duels, tacles bien sentis, passes téléguidées : depuis ses débuts en Ligue 1 à 16 piges sous les ordres de Jocelyn Gourvennec (mai 2022), le central impose sa patte et met à l’amende des pères de famille. Cette saison, Yoro a pris de la consistance, disputant 37 des 41 matchs du LOSC (35 titularisations), formant une tenace charnière avec Alexsandro et se hissant parmi les piliers de cette équipe au même titre qu’un autre pur produit de Luchin, lui aussi en pleine hype : Lucas Chevalier.

Chouchou de Fonseca et Henry

Deuxième joueur de champ le plus utilisé par Paulo Fonseca en 2023-2024 (3316 minutes) derrière l’indéracinable Benjamin André, Yoro a aussi marqué trois fois : deux coups de casque contre Toulouse et Rijeka, mais aussi une volée majestueuse au Roazhon Park. « Beaucoup de choses m’impressionnent chez Leny, déclarait en novembre son entraîneur. Ce n’est pas normal d’avoir un joueur de 18 ans avec cette maturité et cette qualité technique. Je pense et je l’ai déjà dit, qu’il sera l’un des meilleurs défenseurs centraux français et peut-être même en Europe. Il est très équilibré. C’est un joueur déjà mature, il sera un grand joueur. Je n’ai pas de doute là-dessous. »

Passé par toutes les sélections françaises de jeunes depuis la catégorie U17, il est désormais dans les petits papiers de Thierry Henry, qui devrait faire de lui un titulaire pendant les Jeux olympiques, après l’avoir couvert de louanges il y a quelques mois : « Ce qu’il est en train de faire, c’est juste extraordinaire. Warren (Zaïre-Emery) attire plus l’œil, mais Leny fait un énorme travail à l’heure actuelle. » D’ici août et les anneaux, il y a de fortes chances que Yoro ait changé d’air : d’après les bruits de couloir entendus ici et là, l’Europe lui court après, à commencer par Paris et Madrid, donc. Quant au prix d’un éventuel futur transfert, son agent Samir Khiat a promis « des sommes très importantes » : « Je n’ai pas plus d’informations sur le montant exact, mais ce seront des chiffres importants. » Selon Marca, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) souhaiterait rejoindre la capitale espagnole et les dirigeants lillois demanderaient à tonton Florentino pas moins de 100 millions d’euros.

Si l’on écoute Olivier Létang, qui a déjà dû s’employer pour convaincre la pépite de rester dans le Nord cet hiver, une prolongation reste toutefois possible (avec son bail actuel, le joueur arriverait en fin de contrat au terme de la saison prochaine) : « Cela fait partie de nos discussions. Si on joue, oui ou non, la Ligue des champions la saison prochaine, ce ne sera peut-être pas pareil. » Car avec un quart de finale de Ligue Europa Conférence contre Aston Villa à disputer, et une position de 4e de Ligue 1 à six journées de la fin (avec un matelas de cinq points sur le premier poursuivant, Nice), la fin de cet exercice pourrait être palpitante du côté de Pierre-Mauroy. Encore plus quand on a 18 berges.

