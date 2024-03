Montez dans le train Lille en Europe !

Ce n’est pas la campagne européenne qui fait le plus de bruit en France, mais le parcours de Lille en Ligue Europa Conférence est probablement le plus linéaire parmi les clubs français engagés en coupes d’Europe. Opposés aux Autrichiens de Sturm Graz ce jeudi en huitièmes de finale de C4, les Dogues ont hérité d’un tirage abordable — quand on sait qu’ils auraient pu tomber sur l’Ajax, l’Olympiakos, ou l’Union saint-gilloise, par exemple — et peuvent espérer faire un bon parcours dans une compétition continentale. Engagés dans une course au podium en championnat, les Lillois ont l’occasion de vivre un frisson européen, qu’ils n’ont plus connu depuis un moment. Ils ne l’ont même jamais vraiment connu, puisque le LOSC n’a jamais dépassé les huitièmes de finale d’une Coupe d’Europe.

Un statut à assumer

Dans leur tableau des émotions vécues en dehors des frontières hexagonales, les Dogues peuvent compter les huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea en 2022 et contre Manchester United en 2007, et éventuellement les huitièmes de Ligue Europa contre Liverpool en 2010 et le Borussia Dortmund en 2002. Passer ce tour face aux Autrichiens, ce serait donc écrire l’histoire européenne du club. « Sturm Graz est une équipe très, très forte. Elle presse beaucoup et est très agressive, ce sera difficile pour nous. Ceux qui pensent que c’est une équipe facile, ce n’est pas vrai », a beau avoir prévenu Paulo Fonseca ce mercredi en conférence de presse, son équipe est celle qui doit se qualifier en quarts de finale.

Sturm Graz est une équipe très, très forte. Ceux qui pensent que c’est une équipe facile, ce n’est pas vrai. Paulo Fonseca

On regrette assez souvent l’implication relative des clubs français en C3 et en C4 pour souligner l’importance d’un bon parcours du LOSC en Ligue Europa Conférence. Même s’il reste encore de belles écuries, les hommes de Fonseca peuvent se présenter, a minima, comme étant des outsiders pour le titre, qui se disputera à Athènes, à l’AEK Arena, le 29 mai prochain. Pour l’instant, les Nordistes se comportent comme tels, en ayant dominé leur poule assez facilement (quatre victoires, deux nuls), même si tout n’a pas été parfait face à des adversaires que l’on peut qualifier de modestes. Malgré tout, Lille est, pour l’instant, l’équipe française après le PSG à avoir pris le plus de points au classement UEFA. Et c’est probablement l’équipe qui a la voie la plus dégagée pour continuer à moissonner.

Le LOSC ne serait-il pas, finalement, l’équipe française qui a le plus de chance d’aller au bout cette saison ? Paulo Fonseca, dont l’avenir est assez flou au domaine de Luchin, a l’occasion d’écrire une des plus belles pages du club, et d’emmener sur son dos le football français pour une épopée que les Dogues espèrent vivre depuis un bout de temps. Même si les adversaires ne sont pas aussi sexy que dans les deux autres compétitions, Lille doit se mettre l’objectif de performer dans cette Ligue Europa Conférence, pas seulement d’y figurer. Cela commence par ce déplacement à Graz, dauphin du Red Bull Salzbourg en Bundesliga autrichienne, où ils devront éviter de tomber dans le piège d’une équipe au moins aussi expérimentée qu’eux sur la scène continentale.

