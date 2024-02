LOSC : cet outsider qui avance masqué

Il y a des week-ends comme ça où mettre une rouste à la lanterne rouge peut vous rapporter bien plus que trois points. Ce n’est en effet pas arrivé si souvent que cela, ces dernières saisons, que le LOSC a profité de faux pas de la quasi-totalité de ses concurrents directs à l’Europe pour grappiller des points : Brest et Nice se sont neutralisés, Monaco a buté à domicile sur Le Havre tandis que Reims et l’OM ont respectivement perdu des plumes face à Toulouse et à Lyon. Il n’y a que le cousin lensois qui a fait le job. Si bien que Lille a pu prendre ses aises dans le wagon Ligue des champions (avec une 4e place désormais qualificative) avec encore une fois beaucoup de buts au programme. Avec sept buts inscrits sur les deux derniers matches à domicile et zéro encaissé, une seule défaite en championnat depuis la fin septembre, l’équipe de Paulo Fonseca doit largement prétendre à faire mieux que la décevante sixième place de l’an dernier. Car elle en a les moyens.

La concurrence, ça paye

Le festival offensif face à une pauvre formation clermontoise – qui avait pourtant su tenir en échec les Dogues il y a moins de deux mois chez eux – démontre les capacités et la richesse du travail de Paulo Fonseca depuis plus d’un an et demi dans le Nord. Des jeunes que Fonseca a installé titulaires s’affirment de plus en plus comme des valeurs sûres de Ligue 1 (Chevalier, Yoro, Angel Gomes, Edon Zhegrova) tandis que les renforts tant demandés par le coach portugais qui sont enfin arrivés ont amené une concurrence bienvenue (Bentaleb, Tiago Santos, Haraldsson…). En dedans sur le début de saison, Jonathan David a par exemple fait un tour par la case banc, pendant que Yusuf Yazıcı cassait la baraque, et facture depuis son retour dans le onze six buts sur ses huit dernières sorties hexagonales.

Tout cela alors que cet hiver, trois nouvelles têtes sont arrivées dans le nord dont un buteur, Andrej Ilic, tant demandé par Fonseca qui devrait permettre à David de ne pas rempiler sur une nouvelle saison en tant que seul profil de buteur pur qu’il n’est d’ailleurs pas. « ll faut que l’on joue comme ça tous les week-ends, avertissait le capitaine Benjamin André après la rencontre, conscient du caractère trop cyclique de son équipe. On a eu quelques renforts au mercato. Il y a aussi une concurrence qui s’installe et c’est bon pour nous. On a pas mal de matchs à jouer et cela tire toute l’équipe vers le haut. On a un objectif élevé et c’était un tournant pour nous. Il fallait absolument gagner. »

Dauphin, pourquoi pas ?

Si la formation lilloise ne compte (étonnamment) qu’un seul point de plus que l’an passé après 20 journées, deux choses semblent cette fois jouer en sa faveur pour lui. Primo : la Ligue 1 est un championnat cette année sans réelle locomotive – hormis le PSG – et son inconstance de la première partie de saison qui s’est surtout traduite par un nombre trop élevés de matchs nuls (8) pourrait ne pas lui être préjudiciable si le LOSC passe la seconde. Deuxio : en comparaison avec l’année dernière, Lille semble plus solide et capable de ne pas lâcher certains matchs qu’elle perdait l’an dernier. Les Dogues ont su tenir le PSG en estime (1-1) en décembre comme s’arracher à Montpellier (0-0) en jouant toute une période à dix contre onze.

Alors, la suite ? Lyon en Coupe de France, pour commencer, là où le LOSC a vu son parcours s’arrêter l’an passé. Puis Paris samedi, au Parc des Princes, pour pourquoi pas s’affirmer en dauphin potentiel dans les prochaines semaines. « On veut être le plus haut possible à la fin de la saison. On veut la Ligue des champions » annonçait sans trembler, mi-janvier, le tonitruant Edon Zhegrova. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence, Les Lillois savent désormais ce qu’il leur reste à faire pour retrouver les joies de la plus belle des compétitions, qu’ils avaient quittées avec panache il y a deux ans.

Lille humilie Clermont, Toulouse scotche Reims