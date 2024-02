24 heures après la défaite du Japon en Coupe d'Asie, Minamino rejoue déjà avec Monaco

Ça change des joueurs qui mettent deux semaines à se remettre d’une trêve internationale en Amérique du Sud.

Tristement éliminé de la Coupe d’Asie ce samedi, le Japon comptait dans ses rangs quelques pensionnaires de Ligue 1 dont faisait partie Takumi Minamino. Face à l’Iran, le Monégasque n’était pas titulaire et n’est rentré que pour une trentaine de minutes. C’est peut-être ce qui a motivé Adi Hütter, son entraîneur en club, à le faire entrer 24 heures plus tard seulement sur le pré de Louis-II ce dimanche face au Havre. Une décision assez folle, voire complètement délirante, pour un joueur qui a donc dû se farcir le trajet retour depuis le Qatar, et qui doit sûrement avoir toujours le décalage horaire dans les pattes.

Cela n’a en tout cas pas permis à l’ASM de se dépêtrer du piège havrais, qui a dû se contenter d’un match nul 1-1. Le scénario de la partie a mis du temps à se dessiner, et les Monégasques pensaient sans doute avoir fait le plus dur lorsque Wissam Ben Yedder a ouvert la marque sur un bon service de Maghnes Akliouche (63e). C’était sans compter sur un coup du sort et la maladresse malheureuse de Youssouf Fofana dans la foulée, qui a dévié le cuir dans son propre but sur un coup franc havrais (65e).

Monaco stagne à sa quatrième place, Le Havre reste onzième.

