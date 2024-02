L’état du tibia de Minamino après le tacle de Dante

Dante a couché le Samouraï.

Le derby de la Côte d’Azur a été chaud, très chaud, ce dimanche soir, et Takumi Minamino peut facilement en témoigner. Passeur décisif lors de la victoire de l’AS Monaco sur les terres niçoises (3-2), le Nippon de 29 ans n’est pas sorti indemne de ce match face à l’OGC Nice. La raison ? À la 55e minute, le milieu offensif, qui a disputé la Coupe d’Asie avec le Japon, a subi un gros tacle de la part de Dante – exclu pour ce geste – au niveau du tibia, lui valant une sacrée marque.

À l’issue de la rencontre, une photo de son tibia gauche a été publiée sur les réseaux sociaux et on y aperçoit les traces de crampons laissées par le capitaine brésilien du Gym. Plus de peur que de mal pour le Japonais, qui ne devrait pas manquer les prochains matchs, même s’il portait un bandage après sa sortie du terrain.

Oui Dante prend le ballon et je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre sur son intervention… Mais Takumi Minamino ressort quand même dans cet état du duel. Rouge scandaleux, sévère ou logique selon vous ? #OGCNASM pic.twitter.com/lf4vLAmtp6 — Maxime Tilliette (@MaxTilliette) February 11, 2024

Les joueurs lyonnais peuvent être tranquilles, Dante ne sera pas de la partie la semaine prochaine.

Réduit à dix, Nice chute face à Monaco après un match fou