Réduit à dix, Nice chute face à Monaco après un match fou

Nice 2-3 AS Monaco

Buts : Laborde (38e S.P.) et Guessand (74e) pour le Gym // Zakaria (16e, 50e) & Golovin (77e) pour l’ASM

Expulsion : Dante (55e) pour le Gym

Éjectée sans gloire de la Coupe de France par Rouen, jeudi, l’AS Monaco s’offre le gros coup de cette 21e journée de Ligue 1 sur la pelouse des Niçois, réduits à dix (3-2, avec notamment un doublé de Denis Zakaria). Tension aux quatre coins du terrain, duels musclés, avalanche de pions et même une expulsion – celle de Dante – : ce derby de la Côte d’Azur a tenu toutes ses promesses.

Denis la Malice

Comme face à l’Olympique de Marseille (2-2) deux semaines plus tôt, les Monégasques entament cette rencontre pied au plancher et imposent un gros pressing aux Aiglons dès les premières minutes. Pour autant, les deux formations patinent à l’approche de la surface adverse et, malgré un rythme assez élevé, les occasions demeurent rares au cours du premier quart d’heure. Bloqué par l’arrière-garde niçoise qui empêche toute incursion dans sa surface, Monaco décide alors d’opter pour une autre stratégie. À 25 bons mètres des cages de Marcin Bułka, Zakaria, plutôt que de chercher un partenaire devant lui, décide de tirer un missile que le portier polonais ne peut qu’accompagner du regard au fond de ses filets (0-1, 16e). Un pion qui a le mérite de réveiller les Aiglons. Plutôt haut en début de partie, le bloc monégasque se met alors à redescendre. Paradoxalement, c’est sur un long ballon de Dante que les hommes de Francesco Farioli trouvent la faille : la délicieuse ouverture du Brésilien trouve Tom Louchet (20 ans et première titularisation en L1) dont le contrôle parfait lui permet de déposer Thilo Kehrer, lequel finit par le déséquilibrer dans la surface. Plutôt discret, Gaëtan Laborde prend le portier de l’ASM à contrepied et récompense la réaction du Gym (1-1, 38e).

5 – Ce Nice-Monaco a vu 5 buts être marqués, il n'y a qu'un seul derby azuréen qui a produit plus de buts sur les 45 dernières années en Ligue 1 : un succès 4-3 des Aiglons sur le Rocher le 2 octobre 2004. Folie. #OGCNASM pic.twitter.com/ZURR4eLluF — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2024

En retard pour revenir des vestiaires, les Asémistes refont pourtant le coup du premier acte aux Niçois ; en version accélérée cette fois. Il ne faut en effet que cinq petites minutes en seconde période pour voir Takumi Minamino accélérer côté droit et déposer une galette sur la caboche de Zakaria, qui s’offre un doublé (1-2, 50e). Un premier coup de froid sur l’Allianz Riviera, avant un deuxième : emporté par son élan sur un tacle glissé, Dante attrape le tibia de Minamino, en plus du ballon, et se voit inviter par Éric Wattellier à regagner les vestiaires de façon précoce, après usage de la VAR (55e). Avec un homme en moins, les Aiglons reviennent progressivement dans cette partie. Mieux, sur un corner de Morgan Sanson, Evann Guessand s’impose devant Mohammed Salisu et ramène une nouvelle fois Nice à hauteur de Monaco (2-2, 74e). Plombés par cette égalisation, Adi Hütter et sa bande font alors grise mine, pendant que le Gym retrouve des jambes. Un temps seulement, puisque Aleksandr Golovin, après un arrêt de Bułka devant Jakobs, pousse le cuir au fond pour remettre Monaco devant (2-3, 77e). La tension monte alors encore d’un cran, et les deux équipes bénéficient de plusieurs situations pour marquer. Une recherche finalement vaine : c’est bien Monaco qui sortira vainqueur. Après avoir encaissé plus de pions à domicile sur cette rencontre que depuis le début de la saison, Nice – toujours deuxième – voit son adversaire du soir revenir sur le podium, un tout petit point derrière.

Nice (4-3-3) : Bułka – Lotomba (Rosario, 67e), Todibo, Dante, Bard – Boudaoui (Perraud, 75e), Ndayishimiye, Sanson (Rosier, 83e) – Laborde (Cho, 75e), Guessand, Louchet (Thuram, 67e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Monaco (4-3-3) : Köhn – Kehrer, Maripan, Salisu, Jakobs – Fofana, Zakaria, Camara (Diop, 90e+4) – Minamino (Akliouche, 79e), Ben Yedder, Golovin (Balogun, 79e). Entraîneur : Adi Hütter.