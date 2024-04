Un gros coup dur pour Monaco dans la course au podium

La tuile d’avril.

Selon les informations de L’Équipe, Aleksandr Golovin ne devrait plus rejouer avec l’AS Monaco cette saison. Le milieu offensif russe s’est blessé à l’entraînement et souffre d’une entorse à la cheville, précise le quotidien. Résultat : cinq semaines d’indisponibilité et un exercice terminé, puisque la dernière journée se jouera dans pile un mois, le week-end du 18 mai.

L’ASM aurait pourtant bien eu besoin de son artiste dans cette dernière ligne droite, avec un calendrier corsé à venir : un déplacement à Brest, la réception de Lille et un voyage à Lyon, en l’espace de sept jours. Des rencontres déterminantes pour tenter d’aller accrocher la place de dauphin derrière le PSG, Monaco se classant actuellement troisième avec un point de retard sur les Finistériens (et un match en moins). Sous contrat jusqu’en 2026, Golovin était bien revenu cette saison après un enchaînement de pépins (adducteurs, estomac, hanche, etc.), prenant part à 25 des 31 matchs avec le club de la Principauté.

Il va falloir trouver un autre fournisseur de caviars.

