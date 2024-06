William Saliba se voit parmi les meilleurs défenseurs de Premier League

En toute sérénité.

Devenu titulaire indiscutable, William Saliba est l’un des patrons de l’arrière-garde d’Arsenal, meilleure défense de Premier League lors de la saison écoulée. « Je suis quelqu’un d’humble, mais l’année dernière, comme cette année, je suis dans le top 3, clame-t-il dans une interview à L’Équipe, à propos des meilleurs défenseurs du championnat. Il me reste du travail bien sûr pour aller encore plus haut : la concentration, être vraiment consistant toute la saison, avec peut-être un ou deux matchs seulement dans l’année où je suis moins bien. Sur la concentration, c’est beaucoup mieux. Avant, je pouvais faire un top match et une petite action, je dormais un peu. Là, ce n’est plus le cas. Je reste toujours en alerte ».

Un poste que le défenseur des Bleus n’a pas toujours occupé, lui qui a commencé à jouer au foot comme attaquant. « Je marquais beaucoup, enfant. J’étais 9 ! Je vous montre les stats, les vidéos, décrit-il encore. Le fait que je sois devenu défenseur, c’est presque un hasard d’ailleurs. Quand je suis allé à Montfermeil, il y a eu un tournoi de détection pour composer l’équipe de l’année suivante. J’avais déjà joué au milieu, mais sur ce tournoi, il y avait beaucoup de milieux. L’éducateur me dit : “Donne-moi un autre poste où tu as joué.” Sur les 300 matchs que j’avais joués, j’avais dû disputer 2 matchs derrière. (Rires.) Je lui ai dit : “Mets-moi derrière.” Je me suis donné et il m’a dit : “C’est le poste où tu vas finir.” »

Attention, Marcus Thuram et Olivier Giroud pourraient avoir une concurrence inattendue.

Lilian Thuram récompensé par l’UEFA pour sa lutte contre le racisme