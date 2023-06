Lilian Thuram récompensé par l’UEFA pour sa lutte contre le racisme

Thuram le Grand.

L’UEFA a décidé d’honorer quatre acteurs du football, travaillant et luttant contre les discriminations, comme elle le précise sur son site, ce mardi. Lilian Thuram, ancien international français (142 matchs, 2 buts), l’Association royale belge de football (RBFA), la Deutsche Fußball Liga GmbH, (DFL) et Arsenal recevront, entre ce mercredi et ce jeudi, lors du forum UEFA Respect, à Francfort, en Allemagne, une récompense réalisée par Andrea Roggi, pas l’ex-Monégasque, mais un artiste. Le champion du monde 1998 est connu pour son engagement dans cette cause. En 2008, il a créé sa fondation Lilian Thuram travaillant auprès des enfants pour faire évoluer les mentalités et les comportements racistes dans notre société.

👏 🇫🇷 Congrats, Lilian Thuram on winning a 𝐔𝐄𝐅𝐀 #𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐀𝐋𝐋 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐝!

🏆 A World Cup winner and EURO champion, the former France international has also been a force off the pitch as a long-time anti-racism advocate through the Lilian Thuram Foundation: ⬇️

